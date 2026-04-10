Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: ένας θεσμός που εξελίσσεται και αποδίδει

Η ενίσχυση του θεσμού των ΣΔΕ αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητές μου από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, γιατί θεωρώ πως αυτά τα σχολεία παρέχουν μία ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία ζωής σε χιλιάδες ενήλικες συμπολίτες μας.Για αυτό τον λόγο, ο θεσμός των Σ.Δ.Ε. ενισχύεται σταθερά με σχέδιο και συνέπεια, αποκτώντας τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αποτελεσματικής δομής εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πλαίσιο της δικής μας προσέγγισης, προτεραιότητα δόθηκε στην έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, η οποία πλέον ολοκληρώνεται νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων στα Σ.Δ.Ε. όλης της χώρας. Η έγκαιρη παρουσία εκπαιδευτών, συμβούλων ψυχολόγων και συμβούλων σταδιοδρομίας αποτελεί για εμάς όρο εκ των ων ουκ άνευ για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη σταθερότητα που χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι.Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στη διεύρυνση της προσβασιμότητας. Η λειτουργία προπαρασκευαστικών τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ενισχύει καθοριστικά τη δυνατότητα συμμετοχής μεταναστών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, συμβάλλοντας στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και, κατ’ επέκταση, στην κοινωνία. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί συνάμα πράξη εκπαιδευτικής καινοτομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.Την ίδια στιγμή, η ενισχυτική διδασκαλία στα Σ.Δ.Ε. λειτουργεί ως ένα απαραίτητο υποστηρικτικό πλαίσιο για όσους εκπαιδευόμενους αντιμετωπίζουν μαθησιακά κενά. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, οι εκπαιδευτές μπορούν να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του και βελτιώνοντας ουσιαστικά τα μαθησιακά αποτελέσματα. Άλλωστε, κάθε σύγχρονη προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων οφείλει να σχεδιάζεται υπό όρους κατανόησης, ευελιξίας και εξατομίκευσης.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουμε λάβει ξεχωριστή μέριμνα για τα Σ.Δ.Ε. τα οποία λειτουργούν εντός σωφρονιστικών καταστημάτων, εκεί όπου η εκπαίδευση αποκτά έναν ακόμη πιο βαθύ κοινωνικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία του εκπαιδευτικού εγχειριδίου «ΖΗΤώ», ενός σύγχρονου εργαλείου λειτουργικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες των κρατουμένων εκπαιδευομένων. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού επανεκκίνησης, παρέχοντας μία δεύτερη ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης, η οποία αποσκοπεί στην εργασιακή και κοινωνική επανένταξη.Οι παρεμβάσεις αυτές συμπληρώνονται άρτια από την επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., την ίδρυση νέων δομών σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως είναι ο Ασπρόπυργος και η Ηράκλεια Σερρών, αλλά και τη συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη του συνόλου του εκπαιδευτικού τους έργου. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μία προσέγγιση εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία αναβαθμίζει στην πράξη τον θεσμό και ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του.Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από την πλειονότητα της κοινωνίας μας ως μία απλή δομή εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, τα Σ.Δ.Ε. είναι ένας θεσμός με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, η συμβολή του οποίου αποδεικνύει καθημερινά ότι η μάθηση δεν έχει ηλικία και ότι η Πολιτεία μπορεί να δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για όλες και όλους. Με σταθερά επιστημονικά βήματα, επενδύουμε σε μία εκπαίδευση που δεν αφήνει κανέναν πίσω και δίνει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να διεκδικήσει το μέλλον που κάποτε ονειρεύτηκε και αξίζει.