CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας
Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει δεύτερη συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός αυξάνουν την πίεση
Οι μαραθώνιες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν οδήγησαν σε συμφωνία, ωστόσο αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοικτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να επανεκκινήσει απευθείας επαφές με την Τεχεράνη, εφόσον διαπιστωθεί πρόθεση αποδοχής των όρων που θέτει η Ουάσιγκτον.
Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο δεύτερης δια ζώσης συνάντησης με Ιρανούς εκπροσώπους πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει σε άρθρο του το CNN.
Οι συζητήσεις αφορούν πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν και διαμεσολαβητές στην περιοχή. Πηγές περιγράφουν τις διεργασίες ως προκαταρκτικές, τονίζοντας ότι απαιτείται ετοιμότητα για ταχεία οργάνωση νέας συνάντησης εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν τη Δευτέρα σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, γεγονός που, σύμφωνα με ιρανικές εκτιμήσεις, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.
Από την πλευρά τους, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρούν ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά από εβδομάδες πολεμικών συγκρούσεων και θα ήταν σκόπιμο να αποδεχθεί τους όρους που τίθενται.
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της κρίσης, καθώς παραμένει ασαφές μέχρι ποιου σημείου είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά για την επιβολή του μέτρου, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση της Τεχεράνης το επόμενο διάστημα.
Πηγή από την περιοχή ανέφερε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών, με την Τουρκία να επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.
Η συνάντηση του Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ, διάρκειας 21 ωρών, αποτέλεσε το αποκορύφωμα εβδομάδων επαφών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων και διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Ομάν.
Πριν επιλεγεί η πρωτεύουσα του Πακιστάν, είχαν εξεταστεί ως πιθανές τοποθεσίες η Γενεύη, η Βιέννη και η Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πηγές, τόσο η Γενεύη όσο και το Ισλαμαμπάντ παραμένουν πιθανές επιλογές για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.
Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο δεύτερης δια ζώσης συνάντησης με Ιρανούς εκπροσώπους πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου, σύμφωνα με πηγή με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει σε άρθρο του το CNN.
Οι συζητήσεις αφορούν πιθανές ημερομηνίες και τοποθεσίες, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν και διαμεσολαβητές στην περιοχή. Πηγές περιγράφουν τις διεργασίες ως προκαταρκτικές, τονίζοντας ότι απαιτείται ετοιμότητα για ταχεία οργάνωση νέας συνάντησης εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες.
Διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και πίεση μέσω αποκλεισμούΠαρά την πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, κυρίως ως προς τη διάρκεια ενδεχόμενης αναστολής του ιρανικού προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου. Και οι δύο πλευρές έχουν προτείνει πάγωμα της δραστηριότητας, χωρίς όμως να συμφωνούν στο χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν τη Δευτέρα σε αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, γεγονός που, σύμφωνα με ιρανικές εκτιμήσεις, ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της χώρας.
Από την πλευρά τους, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θεωρούν ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά από εβδομάδες πολεμικών συγκρούσεων και θα ήταν σκόπιμο να αποδεχθεί τους όρους που τίθενται.
Δηλώσεις Τραμπ και αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κρίσηςΟ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν επικοινώνησε με την αμερικανική κυβέρνηση νωρίτερα την ίδια ημέρα και ότι επιθυμεί «πολύ» την επίτευξη συμφωνίας. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιος πραγματοποίησε την επικοινωνία ή ποιος την έλαβε στην Ουάσιγκτον. Μία ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δεν τον απασχολεί εάν θα επιτευχθεί συμφωνία.
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της κρίσης, καθώς παραμένει ασαφές μέχρι ποιου σημείου είναι διατεθειμένες να φτάσουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά για την επιβολή του μέτρου, αλλά και ποια θα είναι η αντίδραση της Τεχεράνης το επόμενο διάστημα.
Διαμεσολάβηση τρίτων χωρών και πιθανές τοποθεσίες συνομιλιώνΑμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι υπάρχει δυνατότητα διπλωματικής λύσης. Ανάλογα με την πρόοδο των επαφών, δεν αποκλείεται να παραταθεί η προθεσμία της εκεχειρίας ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις.
Πηγή από την περιοχή ανέφερε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών, με την Τουρκία να επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.
Η συνάντηση του Σαββάτου στο Ισλαμαμπάντ, διάρκειας 21 ωρών, αποτέλεσε το αποκορύφωμα εβδομάδων επαφών μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων και διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Ομάν.
Πριν επιλεγεί η πρωτεύουσα του Πακιστάν, είχαν εξεταστεί ως πιθανές τοποθεσίες η Γενεύη, η Βιέννη και η Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πηγές, τόσο η Γενεύη όσο και το Ισλαμαμπάντ παραμένουν πιθανές επιλογές για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
