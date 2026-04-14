Βανς: «Με λυπεί» η ήττα Όρμπαν, οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον Μάγιαρ
Βανς: «Με λυπεί» η ήττα Όρμπαν, οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον Μάγιαρ
«Ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ισχυρές πιθανότητες ο Βίκτορ να χάσει αυτές τις εκλογές», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος
Ο Aμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε χθες Δευτέρα ότι τον «λυπεί» η ήττα του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Κυριακής, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσιγκτον εννοεί να «συνεργαστεί» με τον διάδοχό του, τον δεξιό Πέτερ Μάγιαρ, παρότι τάσσεται υπέρ δραστικών αλλαγών στη σχέση της Βουδαπέστης με την ΕΕ.
«Με λυπεί το ότι έχασε (...) αλλά είμαι σίγουρος πως θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον επόμενο Ούγγρο πρωθυπουργό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.
«Ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ισχυρές πιθανότητες ο Βίκτορ (Όρμπαν) να χάσει αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε, μερικές ημέρες αφού ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να εκφράσει την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ στον πολιτικό που ταυτίστηκε με τη μετατροπή της Ουγγαρίας σε «ανελεύθερη δημοκρατία».
«Με λυπεί το ότι έχασε (...) αλλά είμαι σίγουρος πως θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον επόμενο Ούγγρο πρωθυπουργό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.
«Ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ισχυρές πιθανότητες ο Βίκτορ (Όρμπαν) να χάσει αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε, μερικές ημέρες αφού ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να εκφράσει την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ στον πολιτικό που ταυτίστηκε με τη μετατροπή της Ουγγαρίας σε «ανελεύθερη δημοκρατία».
🔴 Vice President JD Vance:— Alex kennedy (@Alexkennedy213) April 13, 2026
I am sorry that Orban lost, but I am sure we will have very good cooperation with the next Prime Minister of Hungary. pic.twitter.com/zU9AJjU1im
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
