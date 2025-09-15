Αυτός ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να χάσει τίποτα από τον ΟΦΗ

Κλείσιμο

Είχε καλή εικόνα και χθες ο ΠΑΟΚ με βασικό προτέρημα το κέντρο του και όλη τη λειτουργία σε φάση κατοχής ή άμυνας. Ομάδα με γρήγορη σκέψη στη δημιουργία και καλή-άμεση κυκλοφορία μπάλας. Ένα σύνολο με σωστές αντιδράσεις όταν έχανε την μπάλα και όλη την ομάδα να έχει τις απαραίτητες τοποθετήσεις αποφεύγοντας φάσεις από τον αντίπαλο.Άξιζε να κερδίσει και με πιο άνετο σκορ ο ΠΑΟΚ αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο! Δεν παίρνεις πάντα αυτό που αξίζεις. Το πολύ-πολύ σημαντικό σε αυτό το χρονικό σημείο της χρονιάς είναι να ξεπερνάς τις όποιες δυσκολίες και αναποδιές μέσα στο 90λεπτο για να παίρνεις τους τρεις πόντους και την αυτοπεποίθηση που αυτοί δίνουν όταν μήνα Σεπτέμβριο χτίζεις νοοτροπία και χαρακτήρα.Μετά από όλα αυτά η νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον δυνατό ΟΦΗ είναι σπουδαία, γιατί πάνω από όλα η ομάδα καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποδόσφαιρο που παίζει, κάτι που για παράδειγμα ίσως και να συνέβαινε ΑΝ από ατυχία και μόνο έρχονταν χθες μία ζημιά στο τέλος.Ακόμη και σε αυτό το κομμάτι της διαχείρισης των τελευταίων κρίσιμων λεπτών, η ομάδα του Λουτσέσκου πήρε εξαιρετικό βαθμό σε ένα ακόμη ματς του πρωταθλήματος και το τονίζουμε, γιατί πέρσι εκεί ακριβώς τα χαλούσε σε πολλές περιπτώσεις.Μετά από όλα αυτά και υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να χάσει βαθμούς από τον ΟΦΗ σε αυτή την αναμέτρηση. Από την άλλη όμως… για ποδόσφαιρο «μιλάμε» και εκεί όλα είναι πιθανά. Γι αυτό αξίζει να τονίζουμε τη σημασία και αυτής της νίκης του Δικεφάλου.Άρα…- Μεγάλη και κρίσιμη νίκη για το πρώτο θετικό σερί στο πρωτάθλημα- Ο ΠΑΟΚ θυμίζει έντονα και από νωρίς οργανωμένη ομάδα Λουτσέσκου σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού- Μεϊτέ και Οζντόεφ συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην καλή λειτουργία του συνόλου- Μπάμπα καιΤάισον ανεβαίνουν θυμίζοντας το πολύτιμο δίδυμο της αριστερής πλευράς- Ο Γιακουμάκης γίνεται αισθητός ειδικά στη συνεργασία με τους άλλους- Ο Λόβρεν υπάρχει, κάτι που δεν συνέβαινε πέρσι…