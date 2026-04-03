Ξεχάστε τη Δημοκρατία, δεν κάνει για εμάς, λέει ο ηγέτης της χούντας της Μπουρκίνα Φάσο

Κλείσιμο

Ο στρατιωτικός ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Σεπτέμβριο του 2022, είπε σε δημοσιογράφους ότιΗ στρατιωτική κυβέρνηση του Ιμπραήμ Τραορέ είχε αρχικά δεσμευτεί να οργανώσει εκλογές το 2024, αλλά με δηλώσεις σαν αυτές μάλλον σκοπεύει να κυβερνά για πολύ καιρό.Ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα, το 2023, είχε πει ότι. Για πάνω από μια δεκαετία προσπάθησε να περιορίσει την ισλαμιστική δράση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και με το Ισλαμικό Κράτος.Αν και αρχικά είχε υποσχεθεί ο Τραορέ ότι θα αποκαταστήσει τη δημοκρατία τον Ιούλιο του 2024, δύο μήνες πριν εκπνεύσει η προθεσμία η χούντα παρέτεινε τη «θητεία» της για άλλα πέντε.Χθες Πέμπτη, σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης και σε ερώτημα σχετικά με τις εκλογές, ο Τραορέ είπε ότι η κυβέρνησή του είναι επικεντρωμένη σε άλλες προκλήσεις.«Ο κόσμος. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια: δεν είναι για εμάς η Δημοκρατία», είπε. Αντίθετα, είπε ότι η χώρα του θα υιοθετήσει το δικό της σύστημα, βασισμένο στην εθνική κυριαρχία, τον πατριωτισμό και την επαναστατική κινητοποίηση.Ο Τραορέ έδωσε έμφαση στην, αλλά και τη σκληρή δουλειά εξηγώντας ότι με «έξι και οκτώ ώρες δουλειάς την ημέρα» η Μπουρκίνα Φάσο δεν θα φτάσει τις πλούσιες χώρες.Επικαλούμενος το παράδειγμα της Λιβύης, όπου ξένες δυνάμεις προσπάθησαν «να επιβάλουν τη Δημοκρατία», ο Τραορέ σχολίασε ότι «η Δημοκρατία σκοτώνει». Όποτε οι Δυτικοί προσπαθούν να καθιερώσουν τη δημοκρατία «πάντα προσκαλείται αιματοχυσία».Η κυβέρνηση του Τραορέαφού προηγουμένως ανέστειλε τις πολιτικές δραστηριότητες. Πριν από το πραξικόπημα η χώρα είχε περισσότερα από 100 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα, με 15 από αυτά να εκπροσωπούνται στη βουλή μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2020.Οι γειτονικές χώρες, το Μάλι και ο Νίγηρας, είναι και αυτές υπό στρατιωτικές κυβερνήσεις που ανέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα ενώ έχουν απαγορεύσει τα πολιτικά κόμματα.Η ισλαμιστική δράση και στις τρεις χώρες έχει στερήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατομμυρίων την τελευταία δεκαετία.Επίσης την Πέμπτη, η Human Rights Watch δημοσιοποίησε έκθεση που αναφέρει ότι ο στρατός της Μπουρκίνα Φάσο και οι σύμμαχοί του έχουν σκοτώσει υπερδιπλάσιο αριθμό αμάχων σε σχέση με τους ένοπλους ισλαμιστές από το 2023. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού του Reuters σχετικά με την έκθεση της ΜΚΟ.