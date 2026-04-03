Μυστήριο με το πλήρωμα του F-15 που κατέρριψαν οι Ιρανοί: Πυρά σε αμερικανικά αεροσκάφη που ερευνούν την περιοχή
Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την αρχική είδηση του Tasnim για την κατάρριψη μαχητικού
Το θέμα είχε αναφέρει από το πρωί το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ενώ το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού τόνισε, επικαλούμενο ίδιες πηγές, πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματος, η κατάσταση του οποίου δεν έχει προσδιοριστεί.
مروحيات أباتشي أمريكية تحلق فوق إيران بحثًا عن حطام مقاتلة F-15 سقطت في إيران pic.twitter.com/J2KeGaGh4E— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) April 3, 2026
Όπως γίνεται κατανοητό, σε περίπτωση που οι έρευνες των Αμερικανών έχουν αποτέλεσμα, τότε ενδέχεται να καταγραφεί η πρώτη χερσαία παρουσία στρατιωτών και διασωστών σε ιρανικό έδαφος για την περισυλλογή των πιλότων.
US Air Force HC-130J Combat King II refuels two HH-60 Pave Hawk helicopters reportedly during a search and rescue mission for the pilot of a downed F-15 pic.twitter.com/QqQpICrTsX— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) April 3, 2026
Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φέρεται να έδειχνε Ιρανούς οι οποίοι πυροβολούσαν το αμερικανικό αεροσκάφος και τα ελικόπτερα που μετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Iranians are firing small arms at US aircraft searching for the pilots of the US F-15E shot down over Iran. pic.twitter.com/l9W6E3H19B— Clash Report (@clashreport) April 3, 2026
Αρχικά οι Ιρανοί μιλούσα για κατάρριψη F-35
Στην αρχική μεταφορά της είδησης, το Tasnim έκανε λόγο για κατάρριψη αμερικανικού F-35, προβάλλοντας και σχετικές φωτογραφίες. Αναλυτές τους οποίους επικαλέστηκε το CNN, ωστόσο, κατέληγαν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για F-15.
🚨🇮🇷🇺🇸 BREAKING: PHOTOS released of the DESTROYED F-15 that was shot down over Iran pic.twitter.com/say104ZH3k— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 3, 2026
Αργότερα, τα ιρανικά μέσα σημείωσαν πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των Αμερικανών για το πλήρωμα πραγματοποιήθηκε χωρίς επιτυχία, ενώ πρόσθεσαν πως οι τοπικές Αρχές έταξαν υψηλή αμοιβή σε όποιον κατάφερνε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει.
🚨BREAKING: A U.S. F-15 reportedly downed in southern Iran. Two pilots ejected.— Jessica Miller (@mzqmq81829765) April 3, 2026
Videos circulating online appears to show U.S. aircraft and helicopters flying deep and low inside Iran as search and rescue efforts for the pilots continue. pic.twitter.com/jcZdXBYfph
