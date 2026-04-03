Μυστήριο με το πλήρωμα του F-15 που κατέρριψαν οι Ιρανοί: Πυρά σε αμερικανικά αεροσκάφη που ερευνούν την περιοχή
Ιράν ΗΠΑ κατάρριψη F-15 Συντριβή αεροσκάφους

Μυστήριο με το πλήρωμα του F-15 που κατέρριψαν οι Ιρανοί: Πυρά σε αμερικανικά αεροσκάφη που ερευνούν την περιοχή

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την αρχική είδηση του Tasnim για την κατάρριψη μαχητικού

Μυστήριο με το πλήρωμα του F-15 που κατέρριψαν οι Ιρανοί: Πυρά σε αμερικανικά αεροσκάφη που ερευνούν την περιοχή
Την κατάρριψη ενός μαχητικού F-15 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Το θέμα είχε αναφέρει από το πρωί το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ενώ το Ραδιόφωνο του Ισραηλινού Στρατού τόνισε, επικαλούμενο ίδιες πηγές, πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του πληρώματος, η κατάσταση του οποίου δεν έχει προσδιοριστεί.



Όπως γίνεται κατανοητό, σε περίπτωση που οι έρευνες των Αμερικανών έχουν αποτέλεσμα, τότε ενδέχεται να καταγραφεί η πρώτη χερσαία παρουσία στρατιωτών και διασωστών σε ιρανικό έδαφος για την περισυλλογή των πιλότων.



Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φέρεται να έδειχνε Ιρανούς οι οποίοι πυροβολούσαν το αμερικανικό αεροσκάφος και τα ελικόπτερα που μετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.



Αρχικά οι Ιρανοί μιλούσα για κατάρριψη F-35

Στην αρχική μεταφορά της είδησης, το Tasnim έκανε λόγο για κατάρριψη αμερικανικού F-35, προβάλλοντας και σχετικές φωτογραφίες. Αναλυτές τους οποίους επικαλέστηκε το CNN, ωστόσο, κατέληγαν στο συμπέρασμα πως επρόκειτο για F-15.



Αργότερα, τα ιρανικά μέσα σημείωσαν πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των Αμερικανών για το πλήρωμα πραγματοποιήθηκε χωρίς επιτυχία, ενώ πρόσθεσαν πως οι τοπικές Αρχές έταξαν υψηλή αμοιβή σε όποιον κατάφερνε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει.

17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Δείτε Επίσης