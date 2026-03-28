Πανδημία παραλογισμού
Γιώργος Δ. Ανδρέου
Μετά τον ασύλληπτο παραλογισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πόλεμου, γεννήθηκε το λεγόμενο θέατρο του παραλόγου
Για να εκφράσει την κοινωνική αίσθηση ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είχε πλέον σαφές νόημα, δεν υπάκουε στη λογική. Διάλογοι χωρίς νόημα, ματαιότητα, απουσία ειρμού, λόγου, πλοκής, σιωπές. Σπουδαίοι θεατρικοί συγγραφείς αντί να αναπαραστήσουν , κατά τον Αριστοτέλειο ορισμό της τέχνης του θεάτρου - «μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας» - σπουδαίες ολοκληρωμένες πράξεις της ανθρώπινης ύπαρξης, αντί καλλιτεχνικού κοινωνικού σχολιασμού και επικοινωνίας ιδεών και συναισθημάτων, επέλεξαν να εκφράσουν την εκτροπή των κοινωνιών στον παραλογισμό. Αναπαρέστησαν στο θέατρο τον εκτροχιασμό της ανθρωπότητας, πέρα και από την πιο αχαλίνωτη φαντασία. Έδειξαν ανάγλυφα τη ροπή των ανθρώπων στη ματαιότητα, την ασυναρτησία, την αυτοκαταστροφή.
Θα βρεθούν σίγουρα σύγχρονοι, εξ ίσου σπουδαίοι, συγγραφείς, ποιητές, κινηματογραφιστές να εκφράσουν και τον σημερινό παραλογισμό της ανθρωπότητας. Νέο, πρωτότυπο τρόπο να εκφραστεί, όχι μόνο η παγκόσμια, αλλά και η τοπική κοινωνική, νέου τύπου, ανισορροπία. Η απουσία λογικής, κοινού νου, συναισθηματικής προσέγγισης της ουσίας της ζωής. Να καταγράψουν και να αναδείξουν ανάγλυφα την χωρίς ειρμό, συνοχή, κατεύθυνση, στόχο, πορεία της ανθρωπότητας συνολικά, και κάθε χώρας χωριστά.
Να διεκτραγωδήσουν τις, χορτασμένες ασύδοτη ελευθερία, ψωμί και θεάματα, κοινωνίες που γέννησαν και επέλεξαν αυτοκαταστροφικά, έχοντας ζήσει τη φρίκη των Ναζί, αρρωστημένες ηγεσίες - νέα γενιά διαταραγμένων που τις οδηγούν σε ανέλεγκτες περιπέτειες, δεκαετίες πίσω.
Να αναδείξουν ειδικά στην κορεσμένη από ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις Ευρώπη, την ευκρινώς διακρινόμενη τάση στην επιλογή επικίνδυνων διαταραγμένων ηγετών, που κινούνται ήδη σε αφύσικα υψηλά ποσοστά προτίμησης. Τον προ των πυλών κίνδυνο εκτροπής και οπισθοδρόμησης.
Αν και σε μικρότερο ποσοστό και επίπεδο, δυστυχώς, ο ιός του παραλογισμού ενδημεί και στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. Βρίσκεται σε εξέλιξη, ορατός, και στη δική μας κοινωνία:
Με ολιγάρχες του πλούτου και των ΜΜΕ να επιζητούν μανιωδώς, αφιονισμένοι από την αίσθηση της παντοδυναμίας, τον έλεγχο και της πολιτικής εξουσίας. Να βάζουν ανενδοίαστα μπροστάρηδες στο κυνήγι – αχυράνθρωπους - επίδοξους σωτήρες:
«Αποτυχημένους αριστερούς» χωρίς ηθικό υπόβαθρο και αρχές, με πλανερά συνθήματα - δημοκρατία, δικαιοσύνη, πατρίδα, ακόμα και σοσιαλισμό.
Μωροφιλόδοξους πονεμένου(ε)ς – πενθούντε(σε)ς που εκλαμβάνουν την κοινωνική συμπάθεια ως πολιτική απήχηση.
«Παραδοσιακούς εθνοκάπηλους» ανίατα ασθενείς από στερητικό σύνδρομο εξουσίας.
Να χρησιμοποιούν πρόθυμους ξεπερασμένους «σατιρικούς καλλιτέχνες», εγκατεστημένους σε τηλεοπτικά τσαντίρια και αρβύλες (συγκοινωνούντα τα δοχεία), να πουλάνε ως τέχνη την κατά παραγγελία επί πληρωμή προσωπική συκοφάντηση αντιπάλων των εργοδοτών τους.
- Με φασίστες στη νοοτροπία και την συμπεριφορά, θεομπαίχτες, διαταραγμένους, θρησκόληπτους, πατριδοκάπηλους, κολλημένους στο παρελθόν, σε άγονες γραμμές, στο προσκήνιο.
- Με πολιτικούς του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου με σοβαρή πολιτική προϊστορία, να ποντάρουν κι αυτοί – στο βωμό της πολυπόθητης εξουσίας - στο διχασμό της κοινωνίας, αδιαφορώντας για τους ανέμους που σπέρνουν.
- Με τους κοινωνικά και οικονομικά «μικρούς» - το λαό – να «τσιμπάει», να ακολουθεί τυφλά αδιάντροπους πρωταγωνιστές της αποσταθεροποίησης.
Θα έχει πολύ υλικό ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης που θα θελήσει να καταγράψει και να αναδείξει, τον εν εξελίξει εθνικό παραλογισμό. Ειδικά αν λάβει διαστάσεις πανδημίας, ευδοκιμήσουν τα σχέδια αποσταθεροποίησης και ψάχνουμε εναγώνια κυβερνήτη.
Κατάντησε εθνικό ζητούμενο αν και πόσο θα περιοριστεί ακόμα η σύνεση, η λογική, ο ορθολογισμός και η εγρήγορση, ειδικά στη μεσαία τάξη. Αν θα ακούσει το συναγερμό, θα ενεργοποιήσει τα αμυντικά ανακλαστικά της, θα αντιληφθεί τη λάθος πορεία και τις καταστροφικές συνέπειες. Αν θα επιτρέψει τη μετάδοση στη χώρα της παγκόσμιας πανδημίας του ιού του παραλογισμού. Αν θα προσαρμόσει τις επιλογές της στην πρόοδο, την κανονικότητα, την ασφαλή πορεία – τη λογική εν κατακλείδι.
Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)
