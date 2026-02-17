Αντώνης Βεζυρόπουλος, ο Βοσκός της Εθνικής Κυριαρχίας στα Ίμια

Μετά τα θλιβερά γεγονότα την νύκτα της 30ης προς 31ης Ιανουαρίου του 1996 ως αποτέλεσμα στρατιωτικών και πολιτικών αστοχιών και τον χαμό των τριών αξιωματικών του Π.Ν, εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν συνθήκες δύσκολες, περίπου απαγορευτικές για την συνέχιση της παρουσίας του Βοσκού Αντώνη Βεζυρόπουλου και των κατσικιών του και στα δύο Ίμια





Και τότε μπήκε το ερώτημα: Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, για την συνέχιση της παραμονής του στις νησίδες;





Και έτσι ο βοσκός Αντώνης ξεκίνησε να επισκέπτεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα τα Ίμια όπως άλλωστε το έκανε από το 1980.



Γι’ αυτό και στις 31 Μαρτίου 1996 , κλήθηκε ο εξαίρετος πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι γιατί συνεχίζει να πηγαίνει ο Βοσκός στα Ίμια.







Για επτά ολόκληρα χρόνια δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, αφού πρώτα ενημέρωνε το λιμεναρχείο Καλύμνου, ο Βεζυρόπουλος πήγαινε στα Ίμια για να ταΐσει και να ποτίσει τα 47 κατσίκια που είχε στις 2 βραχονησίδες.

Μπορεί να διερωτηθεί κανείς και να ρωτήσει η μετάβαση του βοσκού από την Κάλυμνο ή κάποιες φορές από την Ψέριμο στα Ίμια, ήταν εύκολη;



Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω από αυτά που μου έλεγε ο αείμνηστος Βεζυρόπουλος και από το ημερολόγιο που κρατούσε κάποιες φορές που πήγαινε στα νησιά, οι τουρκικές ακταιωροί παραβιάζοντας τα Ελληνικά χωρικά ύδατα με τα απόνερα τους προσπαθούσαν να τον βουλιάξουν χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα, ενώ κάποιες άλλες φορές, ενώ τον έβλεπαν πάνω στα νησιά με τις περανζτάδες που έκαναν εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, δεν έκαναν απολύτως τίποτα και έφευγαν.



Το μόνο βέβαιο είναι ότι για επτά ολόκληρα χρόνια υπήρχε και βοσκός και κατσίκια στα νησιά, μέχρι που ο Δήμος κατέβαλλε το ποσόν των 2 εκατομμυρίων δρχ. ή τις 6.000,00€ όταν είχαμε πλέον αλλάξει νόμισμα.



Θα μου πείτε ο βοσκός έπρεπε να πληρώνεται για να πηγαίνει στα Ίμια;



Ασφαλώς ναι γιατί μετά τα γεγονότα τον Ιανουάριο του 1996, τα κατσίκια έπρεπε δώδεκα μήνες το χρόνο να βρίσκονται στα νησιά και δεν υπήρχε χορτάρι όλο το χρόνο.



Ο Βεζυρόπουλος έπρεπε να αγοράζει ξερά χόρτα και να τα πηγαίνει στα νησιά και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το κάνει αφού ήταν φτωχός άνθρωπος , ήταν πολύτεκνος και είχε ανάγκη τα χρήματα για να ζήσει την οικογένεια του. Πριν τα γεγονότα κάποιους μήνες όταν δεν υπήρχε χορτάρι στα Ίμια τα πήγαινε σε διπλανές νησίδες και μετά πάλι τα γύριζε πίσω.



Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαντήσει, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει βοσκούς σε όλα αυτά τα μικρά νησιά, ιδιαίτερα του Ανατολικού Αιγαίου και να τους επιδοτεί ώστε με τις ποιμενικές τους εργασίες στα νησιά αυτά να έχουν και οικονομικές δραστηριότητες, και τα νησιά να έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, εκτός του ότι στην πράξη οι βοσκοί θα επιβεβαιώνουν την Εθνική μας κυριαρχία.



Η χορήγηση της αποζημίωσης του Αντώνη Βεζυρόπουλου γινόταν κανονικά για τα χρόνια που ακολούθησαν τα γεγονότα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 που είχα την ευθύνη του Δήμου , γιατί στις εκλογές του Οκτώβρη του 2002 έχασα τις εκλογές, μετά από πολλούς τόνους λάσπης που είχα δεχθεί από την Αντιπολίτευση που ανήκε στο μπλοκ Σημίτη.



Η μελέτη που έγινε το 1994 με Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Γεράσιμο Αρσένη και Υφυπουργό τον Μανώλη Μπεντενιώτη και του Υπουργείου Αιγαίου με Υπουργό τον Αντώνη Κοτσακά για τον επικοισμό των μικρών νησιών και νησίδων, με την κατασκευή μικρών έργων, μιας στέρνας , ένα εκκλησάκι, ένα μικρό μουράγιο για δραστηριότητες κυρίως ποιμενικές και να προσεγγίζουν εύκολα τις νησίδες αυτές και οι ψαράδες μας, δυστυχώς έμεινε ως μελέτη και δεν εκτελέστηκε ως έργο.



Η συμφωνία τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996 ήταν επώδυνη για την χώρα μας, αφού η απεμπλοκή έγινε στη βάση όχι σημαίες όχι στρατιώτες , όχι πλοία και γυρίσαμε στο status quo ante, μολονότι οι Τούρκοι είχαν δημοσιοποιήσει με τη Ρηματική τους διακοίνωση στις 29 Δεκεμβρίου του 1995 ότι τα Ίμια είναι Τουρκικό Έδαφος και ότι τα έχουν εγγράψει στο Κτηματολόγιο.



Οι Τούρκοι αγωνίζονται από το 1996 να επιβάλουν με σημείο αναφοράς τα Ίμια, την απαράδεκτη θεωρία των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Και γι’ αυτό σε έκδοση του ʺ Αρχηγείου Ακαδημιών Πολέμουˏˏ υφίσταται απόρρητη έκθεση με τίτλο Γεωγραφική -Ιστορική – Νομική κατάσταση νησιών, νησίδων και βραχονησίδων του Αιγαίου και έτσι ουσιαστικά εγκαινίασαν την θεωρία των γκρίζων ζωνών.



Δυστυχώς στη χώρα μας Πολιτικοί, Δημοσιογράφοι και όσοι έχουν δημόσιο λόγο ξεχνούν και δεν αναδεικνύουμε μια σκληρή πραγματικότητα για την Τουρκία.



Ότι μετά τα γεγονότα στα Ίμια τον Ιανουάριο του 1996 ο βοσκός Βεζυρόπουλος αδιάκοπα δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα βρισκόταν και στα δύο νησιά για να ταΐσει και να ποτίσει τα κατσίκια του, εφαρμόζοντας το status quo ante.

Ως Δήμαρχος Καλύμνου με σοβαρό προσωπικό κόστος κράτησα τον βοσκό για εφτά ολόκληρα χρόνια μέχρι τις 31-12-2002.



Όλα αυτά τα χρόνια δηλ. από το 1996 μέχρι και το 2002 ήταν γκρίζα ζώνη τα Ίμια όπως θέλουν να λένε οι Τούρκοι;

Όχι βέβαια!!



Ασκούσαμε στη πράξη την Εθνική μας κυριαρχία με την παρουσία του Βεζυρόπουλου και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.



Όμως με το φοβικό σύνδρομο που μας διακατέχει απέναντι στην Τουρκία, όταν έφυγα από τον Δήμο στις 31-12-2002, γιατί έχασα τις εκλογές ο συνάδελφος που με ακολούθησε , δεν πλήρωνε τον βοσκό, μα ούτε και η Αθήνα νοιάστηκε για αυτό το θέμα και τον Απρίλη του 2004 ο φτωχός Βεζυρόπουλος για να παντρέψει την κόρη του πήρε από τα Ίμια τα κατσίκια και τα έσφαξε για να κάνει τον γάμο της.



Γι’ αυτό κάποτε το πολιτικό σύστημα της χώρας πρέπει να δώσει μια απάντηση. Γιατί άφησαν τον βοσκό να φύγει;

Η Αθήνα έπρεπε να πληρώνει τον βοσκό, αφού ο Δήμαρχος δεν ήθελε να τον πληρώνει ή φοβόταν τις συνέπειες, ώστε να μην έφευγε από τα Ίμια ο Βεζυρόπουλος.



Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν λίγες ημέρες είπατε ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.



Προσωπικά αισθάνθηκα υπερήφανος και για να είναι υπερήφανοι όλοι οι Έλληνες δώστε τις κατάλληλες οδηγίες και εντολές έτσι ώστε να μπορεί να πάει άλλος βοσκός στα Ίμια και όχι μόνον στα Ίμια και να μπορούν να ψαρεύουν ανενόχλητοι και οι ψαράδες μας χωρίς να κάνουν πραγματικές ναυμαχίες με τις τούρκικες ακταιωρούς, όπως γίνεται από τότε που έφυγε ο βοσκός από τα Ίμια.



Έτσι πραγματικά θα γράψετε Ιστορία.



O Δημήτρης Διακομιχάλης είναι Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Δήμαρχος Καλύμνου

