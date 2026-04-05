Υιοθεσίες, χοροί και δράσεις σε μια γιορτή γεμάτη χαρούμενα κατοικίδια στο Woof Festival 2026 από topetmou.gr
Υιοθεσίες, χοροί και δράσεις σε μια γιορτή γεμάτη χαρούμενα κατοικίδια στο Woof Festival 2026 από topetmou.gr
Το Πεδίον του Άρεως γέμισε το διήμερο 4-5 Απριλίου με αγάπη και φροντίδα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ που γίνεται για τα κατοικίδια, με αμέτρητες δράσεις σε εικόνες που φέρνουν πολλά χαμόγελα σε όλους
Με μεγαλύτερη προσέλευση από κάθε άλλη φορά, το Woof Festival 2026 «The Meow Edition» που έγινε στο Πεδίον του Άρεως το διήμερο 4-5 Απριλίου από topetmou.gr κατάφερε να περάσει το μήνυμα για φροντίδα στα αγαπημένα μας κατοικίδια μέσα από αναρίθμητες δράσεις και κυρίως ένωσε χιλιάδες κόσμου κάτω από έναν κοινό σκοπό: την αγάπη για τα ζωάκια!
Με την παρουσία του σήμερα τίμησε το φεστιβάλ ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος εξήρε τη διοργάνωση και τόνισε ότι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε δείχνει πως το σύνολο της κοινωνίας έχει αγάπη για τα κατοικίδια.
Ο περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση από το Woof, νομίζω ότι δεν είναι απλός θεσμός, έχει απογειωθεί και φέτος είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή και σε περίπτερα και σε κόσμο. Ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία.
Να περάσουμε ένα μήνυμα φροντίδας-αγκαλιάς για τα ζώα μας.
Η Περιφέρεια Αττικής κάνει το αυτονόητο, βρίσκεται δίπλα σε όλες αυτές τις δράσεις, είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στον προγραμματισμό μας, στην καθημερινή μας δέσμευση το ζήτημα που αφορά τα ζώα μας.
Τα ζώα μας είναι η αγκαλιά μας, η φροντίδα μας και νομίζω πρέπει να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Κάθε χρόνο θα γινόμαστε και καλύτεροι».
Παρών στο φεστιβάλ ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δηκοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μάλιστα εκτός από την οικογένειά του συνοδευόταν και από τον σκύλο του, Κανελή.
Ο κ. Συρίγος δήλωσε ότι: «Ήρθαμε με τον σκύλο μου τον Κανελή, αδεσποτάκι προ 11 ετών. Τώρα καθόλα δεσποζόμενο και ευτυχισμένο δείχνει την πορεία για τα πολλά αδέσποτα που έχουμε στη χώρα και δείχνει και μία διαφορετική αντίληψη και αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκδηλώσεως, ότι κοιτάζουμε τους τετράποδους φίλους μας και κάποιους από αυτούς που είναι χαμένοι μέσα στην πόλη κοιτάζουμε να τους βοηθήσουμε να βρουν ένα σπίτι».
Με την παρουσία του σήμερα τίμησε το φεστιβάλ ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος εξήρε τη διοργάνωση και τόνισε ότι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε δείχνει πως το σύνολο της κοινωνίας έχει αγάπη για τα κατοικίδια.
Ο περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση από το Woof, νομίζω ότι δεν είναι απλός θεσμός, έχει απογειωθεί και φέτος είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή και σε περίπτερα και σε κόσμο. Ο κόσμος δείχνει να αγκαλιάζει αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία.
Να περάσουμε ένα μήνυμα φροντίδας-αγκαλιάς για τα ζώα μας.
Η Περιφέρεια Αττικής κάνει το αυτονόητο, βρίσκεται δίπλα σε όλες αυτές τις δράσεις, είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε στην καθημερινότητά μας, στον προγραμματισμό μας, στην καθημερινή μας δέσμευση το ζήτημα που αφορά τα ζώα μας.
Τα ζώα μας είναι η αγκαλιά μας, η φροντίδα μας και νομίζω πρέπει να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Κάθε χρόνο θα γινόμαστε και καλύτεροι».
Παρών στο φεστιβάλ ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δηκοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, ο οποίος μάλιστα εκτός από την οικογένειά του συνοδευόταν και από τον σκύλο του, Κανελή.
Ο κ. Συρίγος δήλωσε ότι: «Ήρθαμε με τον σκύλο μου τον Κανελή, αδεσποτάκι προ 11 ετών. Τώρα καθόλα δεσποζόμενο και ευτυχισμένο δείχνει την πορεία για τα πολλά αδέσποτα που έχουμε στη χώρα και δείχνει και μία διαφορετική αντίληψη και αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής εκδηλώσεως, ότι κοιτάζουμε τους τετράποδους φίλους μας και κάποιους από αυτούς που είναι χαμένοι μέσα στην πόλη κοιτάζουμε να τους βοηθήσουμε να βρουν ένα σπίτι».
Το φεστιβάλ κέντρισε τόσο το ενδιαφέρον του κόσμου καθώς υπήρχαν αναρίθμητες δράσεις για να απολαύσει κανείς. Υπήρχε ψυχολογικό τεστ για τους σκύλους, μέσω του οποίου μπορούσε να μάθει κανείς περισσότερα πράγματα για τον χαρακτήρα του κατοικίδιου του, υπήρχε το Photo Booth από topetmou.gr, υπήρχε δυνατότητα για σκιτσογραφία, ακόμα και για πασαρέλα με το… αζημίωτο φυσικά, καθώς οι λιχουδιές πήγαιναν και έρχονταν.
Στο στίβο που είχε στηθεί έγιναν επιδείξεις ομάδων με τα ζωάκια τους, ακόμα και χοροί των σκύλων με τους κηδεμόνες τους.
Δεκάδες περίπτερα είχαν τα πάντα που θα ήθελε κανείς για τον σκύλο και τη γάτα του, αρκετοί φιλοζωικοί σύλλογοι και φυσικά την ξεχωριστή δράση από το Pet City με υιοθεσίες.
Πολλές οικογένειες σήμερα έγιναν μεγαλύτερες και αυτή ίσως είναι μία από τις κυριότερες νίκες του Woof Festival 2026 από topetmou.gr.
