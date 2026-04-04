Περί του Μέτρου Στην Πολιτική και η “Μεταπολιτική”

Κατά τον Αριστοτέλη το μέτρο, που θεωρείται αρετή, ευρίσκεται ανάμεσα σε δύο ακραίες καταστάσεις που η μία κατάσταση είναι η έλλειψη ,η στέρηση και η άλλη κατάσταση είναι η υπερβολή





Ορισμένα παραδείγματα :







-Απώλεια του μέτρου στην απόκτηση καταναλωτικών αγαθών , έχει ως αποτέλεσμα την υπερχρέωση και την πτώχευση…

-Απώλεια του μέτρου στις διεκδικήσεις και τις παροχές από το κράτος ή από τους εργοδότες. Εάν αυτές οι διεκδικήσεις δεν συνοδεύονται από ανάλογη παραγωγικότητα των εργαζομένων, προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία.





-Απώλεια του μέτρου στην πολιτική ζωή. Αυτό είναι και το σοβαρότερο, αφού η πολιτική ζωή έχει άμεση σχέση με την ατομική, την κοινωνική και την εθνική επιβίωση…



…Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ολοένα και συχνότερα παρακολουθούμε εντός του κοινοβουλίου, σκηνές απίστευτες. Υβρεολόγια μεταξύ πολιτικών προσώπων που προκαλούν αποστροφή.



Το φαινόμενο αυτό, συνεχώς εξελίσσεται προς το χειρότερο, αφού πλέον ο κόσμος της πληροφορίας συνεχώς εξελίσσεται . Η πολυφωνία των ΜΜΕ και ο άκρατος ανταγωνισμός για την τηλεθέαση , συμβάλλει σε αυτό το φαινόμενο. Και στον αχανή και ανεξέλεγκτο χώρο του διαδυκτίου , μπορεί ο κάθε ένας αδάπανα, επώνυμα, ψευδώνυμα ή ανώνυμα , να αναπαράγει επιλεκτικά την τοξικότητα που διαχέεται στην πολιτική ζωή του τόπου. Όλα αυτά τα φαινόμενα , ευνοούν τους λαϊκιστές και τους δημαγωγούς.



Οι λαϊκιστές και οι δημαγωγοί δεν είναι φαινόμενο μόνο της σημερινής εποχής. Πρωτοεμφανίστηκαν στην αρχαία Αθήνα μετά τον θάνατο του Περικλή (429 π.Χ.). Είχαν το χάρισμα του αχαλίνωτου λόγου, λόγου όμως που δεν διατύπωνε συγκεκριμένες και ρεαλιστικές θέσεις . Ασκούσαν όμως επιρροή στον λαό, γιατί κολάκευαν τις επιθυμίες του και τις προσδοκίες του , ακόμα και εάν αυτές ήταν αντικειμενικά ανέφικτες…



Δηλαδή λαϊκισμός είναι η εσκεμμένη ανειλικρίνεια. Είναι η διάδοση μιας θέσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι η παράθεση ψευτοδιλημμάτων, που προκαλούν διχασμό του κοινωνικού συνόλου.



Και δημαγωγία είναι η πολιτική ρητορεία που προσπαθεί να παρασύρει τον λαό, στοχεύοντας στο συναίσθημα και όχι στη λογική.

Με τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας που προαναφέραμε, σήμερα οι λαϊκιστές και οι δημαγωγοί , βρίσκουν δυστυχώς πρόσφορο έδαφος για δράση…



Ίσως έτσι ,διολισθαίνουμε σε μια εποχή “μεταπολιτικής” , που σε αντίθεση με την Πολιτική, που αναφέρεται στο σύνολο των μεθόδων και των μέτρων που λαμβάνονται, μέσω των οποίων, οι κοινωνίες λειτουργούν, η μεταπολιτική , αναφέρεται στην μετεξέλιξη της παραδοσιακής πολιτικής. Αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, τις παραδοσιακές πολιτικές πρακτικές και την επικοινωνία .

Στο ευνοϊκό σενάριο, στην εποχή αυτή θα επικρατήσουν και θα κυβερνήσουν οι πολιτικοί που έχουν μεν το χάρισμα της επικοινωνίας, αλλά αυτό συνδυάζεται με γνώση, εντιμότητα, ειλικρίνεια και διοικητική ικανότητα.



Το δυσμενές όμως σενάριο είναι, στην εποχή της μεταπολιτικής να επικρατήσουν οι λαϊκιστές και οι δημαγωγοί, με μόνο προσόν τους την δεξιότητα στην επικοινωνία. Τότε τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για τον λαό…



Και τότε , ίσως οδηγηθούμε σε μια απόλυτη στρέβλωση της Δημοκρατίας, μια “μεταδημοκρατία”, όπου θα επικρατεί ο άκρατος λαϊκισμός…



Επομένως , επαφίεται στον λαό να διακρίνει σήμερα, μέσα από τις υπερπροβαλλόμενες ακραίες αντιπαραθέσεις, το πολιτικό προσωπικό που αυθόρμητα και ανυστερόβουλα υπερβαίνει το μέτρο στις αντιπαραθέσεις ,αλλά όμως αποδεδειγμένα και έμπρακτα, διαθέτει τα προσόντα για διακυβέρνηση, από εκείνους που ανερμάτιστα και εσκεμμένα προκαλούν ακραίες συγκρούσεις μόνο για την προβολή τους, υπερβαίνοντας το μέτρο …



Αυτούς τους τελευταίους θα πρέπει να τους απομονώσει!

04.04.2026, 08:21