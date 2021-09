Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ποιο το «δαιμόνιο»; Τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ούτε για χαρτί τουαλέτας. Τα οπίσθια θα υποφέρουν, θα αγανακτήσουν και θα γυρίσουν να σας μπατσίσουν. Σκεφτείτε το λίγο προσεκτικάΑγανάκτηση; Και αυτό. Αλλά κάτι περισσότερο. Θυμός; Και αυτό αλλά κάτι περισσότερο. Οργή; Και αυτό αλλά κάτι περισσότερο. Ποιο το περισσότερο; Με δύο λέξεις «πληρωμένοι δολοφόνοι». Το εξηγώΤι ρόλο παίζει αυτό το κωλόχαρτο; Πιστοποιητικό προαναγγελθέντος θανάτου. Γιατί «θάνατος». Επειδή μ αυτό το «δαιμόνιο» πιστοποιητικό ο καθένας που φέρει κορωνοιό θα σουλατσάρει ανεμπόδιστος και θα μολύνει αδιακρίτωςΕ και; Μερικοί εξ αυτών των μολυσμένων θα καταλήξουν διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Και κάποιοι εξ αυτών θα καταλήξουν στα θυμαράκια. Γι αυτό. Που πάει να πει ότι προμελετημένα, προσχεδιασμένα και οργανωμένα σκορπούν θάνατο σε ανυποψίαστους και αθώους συμπολίτες μαςΠου πάει να πει ότι ο πάροχος πλαστού πιστοποιητικού σκορπάει θάνατο έναντι εκατό, διακοσίων ευρών. Που πάει να πει ότι ο παραλήπτης τέτοιων πιστοποιητικών αγοράζει συμβόλαιο θανάτου ώστε στη συνέχεια να σκοτώσει κι αυτός με κορωνοιόΟ πρώτος το πουλάει για να κερδίσει. Ο δεύτερος το αγοράζει για να κυκλοφορεί ανεμπόδιστος παντού. Ο πρώτος για τα λεφτά. Ο δεύτερος αγοράζει θάνατο για να μεταδώσει θάνατο, επειδή είναι «ψεκασμένος» και πιστεύει ότι με το εμβόλιο στο τέλος θα βγάλει πράσινη ουρά,Τι είναι αυτό; Πλημμέλημα; Όχι κάτι χειρότερο. Είναι κακούργημα. Αυτό είναι. Σκοτώνεις. Και μάλιστα προμελετημένα. Και σκοτώνεις με όπλο τον ιό. Αυτό κάνεις. Πάει τελείωσε. Καμία επιείκεια. Κανένα άλλοθι. Κανένα «δεν ήξερα». Κανένα «δεν το ήθελα». Κανένα «δεν το πίστευα»Τίποτα απ όλα αυτά. Και το ήξερες. Και το διάβασες. Και ολόκληρη η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα το έλεγε. Και τα στοιχεία τα ήξερες. Όλα τα γνώριζες. Επομένως και ο πωλητής αλλά και ο αγοραστής, αμφότεροι πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Πληρωμένοι δολοφόνοι. Το κακούργημα που έχουν διαπράξει από τα χειρότερα στην ιστορία των δικαστικών, ποινικών, χρονικώνΤι είναι όλοι αυτοί; Απατεώνες; Και αυτό! Αθλιοι; Και αυτό! Μιάσματα; Και αυτό! Υπάνθρωποι; Και αυτό! Αχρείοι; Και αυτό! Ρεμπεσκέδες; Και αυτό! Νοσηροί, διαταραγμένοι, παράφρονες, εμμονικοί και εκτροχιασμένοι; Και αυτό. Πάνω απ όλα όμως είναι δολοφόνοιΜερικές φορές διαβάζοντας και βλέποντας τέτοια περιστατικά, που προκαλούν την έξοδο του μικρού «κτήνους» που όλοι κρύβουμε μέσα μας, το πρώτο και μοναδικό πράγμα που λέω είναι «αχ και να ήμουν ήρωας ταινίας του Κλιντ Ιστγουντ και με τα περίστροφα ζωσμένος να φωνάξω και να απειλήσω αυτό το άγριο, το βάρβαρο, το κτηνώδες πλήθος: If you do it again I will kill you sons of bitches!»