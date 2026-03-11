Δεν έχουμε βιώσει ξανά, τουλάχιστον σε αυτήν την ένταση, τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος δείχνει να έχει απορρυθμιστεί και τα κέντρα αποφάσεων έχουν μεταβληθεί. Το διεθνές περιβάλλον διαμορφώνεται πλέον από περιφερειακά κέντρα με πεπερασμένη ισχύ και συμφέροντα, ενώ οι ΗΠΑ με επιλεκτικές συμμαχίες γράφουν τη διεθνή ατζέντα που ακολουθούν οι υπόλοιποι. Οι αγορές κατακρημνίζονταν λόγω της απειλής του πληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι που ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, πως «ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα» και διαβεβαίωσε ότι ο στρατός των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων που είχε αναφέρει προηγουμένως. Δεν έδωσε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά οι δηλώσεις του μείωσαν τις τιμές του πετρελαίου και φάνηκαν να άλλαξαν, προς το παρόν, το κλίμα στις αγορές.Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, αναφέρει πως η τιμολόγηση της αγοράς υποδηλώνει εβδομάδες διαταραχών, όχι ημέρες ή μήνες και επισημαίνει τον κίνδυνο στασιμοπληθωριστικού σοκ. Η Deutsche Bank προειδοποιεί ότι πλησιάζουμε πολύ στην κατάσταση που επικράτησε στις αγορές με το ιστορικό sell-off του 2022 κατά την έξαρση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, λένε οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας, υπάρχουν διαφορές, αλλά πλησιάζουμε και προσθέτουν πως οι αγορές έχουν προβλέψει μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση.Η Goldman Sachs Private Wealth Management από την πλευρά της περιμένει πως η κρίση θα συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, θεωρεί πως η μακροοικονομική επίδραση σε ένα μέτριο σενάριο πετρελαϊκού σοκ είναι διαχειρίσιμη και συνιστά να συνεχίσουν οι πελάτες να επενδύουν σε αμερικανικές μετοχές που υποστηρίζονται από την οικονομική επέκταση και την ανθεκτική αύξηση. Αντίθετα, ο ιδιαίτερα έμπειρος στρατηγικός αναλυτής Ed Yardeni, προβλέπει πως οι αμερικανικές μετοχές αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο έντονης διόρθωσης φέτος, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν πλήττει τις αγορές. Κάνει λόγο για «εποχές ταχείας μεταβολής» και αυξάνει για το υπόλοιπο του έτους σε 35% την πιθανότητα κατάρρευσης των αγορών, από 20% προηγουμένως.Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έκανε λόγο για απροσδόκητες προκλήσεις που απαιτούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για μία "νέα κανονικότητα". Επεσήμανε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν νέα σοκ ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο για συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. "Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε γι' αυτό" είπε, συνιστώντας ταυτόχρονα στους ηγέτες να έχουν τον έλεγχο των εσωτερικών πολιτικών για “να οδηγήσετε τα του οίκου σας στην καλύτερη δυνατή θέση, να αντιμετωπίσετε αυτά τα σοκ".