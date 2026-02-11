Οι ωφέλειες από την ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους

Με βάση τον προϋπολογισμό το χρέος μειώθηκε το 2025 στο 145,9% του ΑΕΠ και στο 138,2% το 2026, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι θα υποχωρήσει στο 119% το 2029. Υπενθυμίζεται πως η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης φέτος είναι 2,4% και το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,8% του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση δίνει έμφαση στη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και για αυτό η χώρα προχωρεί σε πρόωρες αποπληρωμές των δανείων διάσωσης.Στις 15/12/25 η Ελλάδα αποπλήρωσε 5,29 δισ. από τα δάνεια διάσωσης (GLF) του α’ μνημονίου, τα οποία έπρεπε να εξοφληθούν από το 2031 και μετά. Με τον τρόπο αυτόν μείωσε ταχύτερα το χρέος από 145,9% το 2025 σε 138,2% το 2026 και είναι η πρώτη φορά από το 2011 που έπεσε κάτω από το 140%. Η ίδια πολιτική ταχύτερης μείωσης του χρέους εφαρμόζεται και φέτος. Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε λίγο πριν από την εκπνοή του 2025 ότι σχεδιάζει να επιταχύνει τις πρόωρες αποπληρωμές το 2026 και θα ξεπληρώσει 8,79 δισ.Η πολιτική αυτή έχει προξενήσει κριτική της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την Κυβέρνηση για συστηματική πολιτική υπερπλεονασμάτων μέσω της φορολόγησης και μη διανομή στους πολίτες με μορφή επιδομάτων, 13ου μισθού στους συνταξιούχους κ.λπ. Ωστόσο, από την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους προκύπτουν συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη που αφορούν όλους τους πολίτες.Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας και αβεβαιότητας για τις οικονομίες, η Ελλάδα όχι μόνον σβήνει το κακό της παρελθόν αλλά βελτιώνει διεθνώς την εικόνα της.Με τον τρόπο αυτόν συντηρεί τα spread των ομολόγων, δηλαδή το κόστος του δανεισμού της σε επίπεδα ανάλογα των άλλων χωρών-μελών, μειώνοντας έτσι το ευρύτερο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες και κατ΄ επέκταση τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, με τις πρόωρες αποπληρωμές του χρέους προφανώς μειώνεται και το κόστος εξυπηρέτησής του.Από την αποπληρωμή του 2025 υπολογίζεται ότι η ετήσια εξοικονόμηση τόκων ήταν 140 εκατ. ευρώ και συνολικά 1,6 δισ., τα οποία θα πλήρωνε η Ελλάδα για τα δάνεια αυτά μέχρι τη λήξη τους.