Δημογραφικό και μετανάστες

Η μεγαλύτερη εθνική και οικονομική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι το δημογραφικό. Σύμφωνα με τις έρευνες, για πρώτη φορά μεταπολεμικά, από το 2011 και μετά ο πληθυσμός της Ελλάδας σταθερά μειώνεται. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα, που είχε κάνει για λογαριασμό της διαΝΕΟσις το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον θα μειωθεί σημαντικά. Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια (σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο). Δηλαδή θα έχουμε ελάττωση του πληθυσμού, η οποία θα κυμανθεί από περίπου 800.000 μέχρι 2,5 εκατομμύρια άτομα.Επειδή η δημογραφική κρίση είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί από τη μια ημέρα στην άλλη, χρειάζεται να αναδειχθεί ως πολιτική προτεραιότητα και να εφαρμόσει η χώρα μια στρατηγική αδιάλειπτη από τον πολιτικό κύκλο. Ταυτόχρονα επειδή ήδη είναι αργά, καθώς το πρόβλημα εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές και θα χρειαστεί να υιοθετήσουμε ριζοσπαστικά μέτρα, που απέχουν από τις αντιλήψεις αρκετών συμπολιτών μας.Ο Τζοέλ Μακίρ, από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της οικονομίας και νικητής με δυο ακόμη συναδέλφους του φετινού Νόμπελ Οικονομικών, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο newmoney.gr και στην Σ. Τουχτίδου, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίλυση των ίδιων κρίσιμων προβλημάτων, που ταλανίζουν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης: την κλιματική αλλαγή και τη δημογραφική συρρίκνωση.Χρειάζεται είπε «πρώτα απ’ όλα, μια ισχυρή ιδεολογία υπέρ της ανάπτυξης, όπου η ανάπτυξη κατευθύνεται προς τις πιο επείγουσες ανάγκες. Αυτές είναι η κλιματική και η δημογραφική αλλαγή. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ζητήματα. Επίσης, θα συμβούλευα τους Ευρωπαίους -αν και δεν θα με ακούσουν- να ανοίξουν τις πόρτες στους μετανάστες… Πολλοί από αυτούς είναι εξειδικευμένοι, είναι καλά μορφωμένοι, είναι πολύ παραγωγικοί, μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι πολύ καινοτόμοι. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σταθούν με ανοιχτές αγκάλες και να καλωσορίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Η συμβουλή μου είναι να ξεχάσετε τις πολιτισμικές σας προκαταλήψεις και να σκεφτείτε σαν οικονομολόγοι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα μπόνους για την οικονομία σας».Πολλοί προφανώς θα διαφωνούν με τις παραπάνω προτάσεις, αλλά είναι αναγκαίο να ενεργήσουμε, ώστε να περιορίσουμε τις συνέπειες, γιατί είναι ζήτημα επιβίωσης για τη χώρα. Με τον πληθυσμό να μειώνεται και να γηράσκει, οι οικονομικά ενεργοί πολίτες θα περιορίζονται και ταυτόχρονα θα αυξάνεται ο αριθμός όσων εξαρτώνται από αυτούς. Τα δημοσιονομικά έσοδα θα μειώνονται, ενώ παράλληλα οι κοινωνικές δαπάνες θα αυξάνονται οδηγώντας σε αδιέξοδο.