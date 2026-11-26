Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει απλώς τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το marketing. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις, δημιουργείται και διανέμεται η αξία, ανακαλύπτεται το περιεχόμενο και οργανώνονται οι επιχειρήσεις. Και όσο τα συστήματα αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, τόσο πιο κρίσιμα γίνονται τα ερωτήματα για τον ανθρώπινο ρόλο, την ευθύνη και την εμπιστοσύνη.



Αυτή είναι η αφετηρία του 22ου Interactive Marketing Conference (IMC26), που διοργανώνει ο IAB Hellas την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, με κεντρικό θέμα «a.i do! Commit to AI in Marketing, for better or for worse».



Το IMC26 μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από τις εφαρμογές και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζοντας στις δομικές αλλαγές που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της επικοινωνίας και του marketing. Ποιος αποφασίζει όταν τα συστήματα δρουν αυτόνομα; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Πώς διαμορφώνεται η αξία στην ψηφιακή οικονομία; Και τι παραμένει αναντικατάστατα ανθρώπινο;





Από το AI ως εργαλείο στο AI ως σύστημα

Το πρόγραμμα του IMC26 αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, καθεμία από τις οποίες απαντά σε ένα κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη μέρα του marketing.Η πρώτη ενότητα, «», εξετάζει τη σχέση ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, τον ρόλο της ανθρώπινης κρίσης και το ποιος έχει την ευθύνη όταν αποφασίζει ένα σύστημα, το αν και γιατί η επιστήμη της συμπεριφοράς παραμένει επίκαιρη, καθώς και το πώς αλλάζουν η αναζήτηση, η ανακάλυψη και οι αγοραστικές αποφάσεις, με ορίζοντα το 2027.Η δεύτερη ενότητα, «», εξετάζει το θέμα από τη σκοπιά κάθε μέρους της αγοράς. Οι διαφημιζόμενοι επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική τους. Τα δημιουργικά και media agencies χτίζουν νέα σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και τη δημιουργικότητα, ενώ οι publishers αναζητούν νέους δρόμους για το περιεχόμενο, την ανακάλυψη και τα έσοδα σε έναν κόσμο AEO και αλγοριθμικής τιμολόγησης των media.Η τρίτη ενότητα, «», εστιάζει στο μέλλον του δημιουργικού οικοσυστήματος, στην attention economy και στη μετάβαση από την εκτέλεση εντολών στην εποπτεία αυτόνομων AI agents. Εξετάζει επίσης τι σημαίνει όλο αυτό για τις δεξιότητες και τους επαγγελματικούς ρόλους.Το συνέδριο ανοίγει με τον Γιάννη Σταματέλλο (Ινστιτούτο Φιλοσοφίας & Τεχνολογίας) και το «The synergy AI & HI: the human edge». Ο Nick Law (Accenture Song) μιλά για τη δημιουργικότητα στην εποχή του AI και ο Richard Shotton (Astroten, The Choice Factory) για τη διαχρονική δύναμη της επιστήμης της συμπεριφοράς. Η Θωμαή Γκλάρου-Σταυροπούλου (Google) παρουσιάζει πώς αλλάζει η αγοραστική απόφαση μέχρι το 2027.Ο Ηλίας Σούσης (Wikifarmer) μιλά για τη νέα εποχή των διαφημιζόμενων. Η Barbara Grabiwoda (Publicis Groupe CEE) εξετάζει τον αλγόριθμο ως τον νέο media planner. Ο Alexander Varov (Netinfo) εξηγεί πώς οι publishers προστατεύουν και αξιοποιούν το περιεχόμενό τους στην εποχή του AI. Ο Daniel Jäger (Deutsche Telekom) και ο Δημήτρης Μπέης (IAB Europe) συζητούν τη νέα τιμή της προσοχής.Στο panel για το μέλλον του δημιουργικού οικοσυστήματος συμμετέχουν οι Γιάννης Τσιλίρας (Telekom Greece), Τίνα Φερεντίνου (DPG), Σίμος Μαγκανής (Green Olive Films) και Στάθης Βωβός, με συντονιστή τον Γιάννη Σταματέλλο. Το συνέδριο κλείνει με τους Οδυσσέα Ντότσικα, Παναγιώτη Γκεζερλή και Γιώργο Βαρέλογλου της AI Academy, οι οποίοι συζητούν το μέλλον του ταλέντου ξεκινώντας από την εκπαίδευση. Παρουσιάζει ο Γιάννης Σαρακατσάνης.Ο Πρόεδρος του IAB Hellas,, δήλωσε:«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή που ξεπερνά κατά πολύ την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τους κανόνες του marketing, τις ισορροπίες μεταξύ των επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αξία. Για τον κλάδο μας, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να υιοθετήσει το AI, αλλά να κατανοήσει τις συνέπειες, να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα συμβαδίζει με την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη ευθύνη. Το IMC26 φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου για όλα αυτά που ήδη αλλάζουν, αλλά και για όσα καλούμαστε να διαμορφώσουμε από κοινού.»Η Πρόεδρος του IMC26,, πρόσθεσε:«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα συνέδριο που δεν θα περιορίζεται στην παρουσίαση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, αλλά θα εξετάζει τι σημαίνουν στην πράξη για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του marketing. Γι' αυτό και το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρο το οικοσύστημα της αγοράς, από τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη στρατηγική των brands μέχρι τη δημιουργικότητα, τα media και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Θέλουμε να φέρουμε κοντά διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές, να προκαλέσουμε γόνιμο προβληματισμό και, κυρίως, να δώσουμε στους συμμετέχοντες ερεθίσματα και ιδέες που μπορούν να μεταφέρουν στην καθημερινή τους δουλειά.»Συνέδριο: 22ο Interactive Marketing Conference – IMC26Θέμα: a.i do! Commit to AI in Marketing, for better or for worseΗμερομηνία: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2026Ώρες: 09:15 – 17:00Χώρος: Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17–19, ΑθήναΣυμμετοχή: Αποκλειστικά με φυσική παρουσία. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.Εγγραφές: eventora.com/el/Events/imc-2026 Πρόγραμμα: www.imc26.gr Το IMC26 πραγματοποιείται με τη στήριξη κορυφαίων εταιρειών της αγοράς.: Accenture, Eurolife FFH, OCM, Teads.: Alter Ego, Aztech, Fundamenta, Google, Publicis Groupe, Telekom.: Adweb, Phaistos Networks.: Boussias, Direction Business Network – Papalios Media Group.: IAB Hellas – ο φορέας του κλάδου του ψηφιακού marketing και της διαφήμισης στην Ελλάδα.Το πρόγραμμα και η διοργάνωση του IMC26 σχεδιάστηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του IAB Hellas, την οποία αποτελούν οι: Βάσω Μαργέλου (Πρόεδρος), Μιχάλης Αναστασιάδης, Στάθης Βωβός, Αναστάσιος Κουκιάς, Άρτεμις Λαμπρινίδη, Κώστας Ντάλλας και Τίνα Φερεντίνου. Ο IAB Hellas ευχαριστεί τα μέλη της Επιτροπής για τον χρόνο και τη δουλειά τους.