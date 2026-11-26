Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θα είναι ο διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ
Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θα είναι ο διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία στο πρόσωπο του Ισπανού πρώην κεντρικού τραπεζίτη - Θα αναλάβει τα ηνία της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής το Φεβρουάριο του 2027
Στο πρόσωπο του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ο Ισπανός οικονομολόγος αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το Φεβρουάριο του 2027, καθώς η Λαγκάρντ πρόκειται να αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου, σχεδόν εννέα μήνες πριν από την επίσημη λήξη της θητείας της.
Καθοριστική για την επιλογή του υπήρξε η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ανάδειξή του στην ηγεσία της ΕΚΤ.
Ο Ερνάντεθ ντε Κος διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ενώ από τον Ιούλιο του 2025 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη χάραξη νομισματικής πολιτικής και στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η αλλαγή ηγεσίας στην ΕΚΤ πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία της ευρωζώνης, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων διεθνώς δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική.
Με την ολοκλήρωση της επίσημης διαδικασίας διορισμού του, ο Ερνάντεθ ντε Κος θα γίνει ο πρώτος Ισπανός πρόεδρος στην ιστορία της ΕΚΤ.
Ο Ισπανός οικονομολόγος αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το Φεβρουάριο του 2027, καθώς η Λαγκάρντ πρόκειται να αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου, σχεδόν εννέα μήνες πριν από την επίσημη λήξη της θητείας της.
Καθοριστική για την επιλογή του υπήρξε η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ανάδειξή του στην ηγεσία της ΕΚΤ.
Pablo Hernández de Cos to be next ECB President https://t.co/IFpr3CDPQK— Financial Times (@FT) November 26, 2026
Ο Ερνάντεθ ντε Κος διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ενώ από τον Ιούλιο του 2025 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).
Διαθέτει εκτενή εμπειρία στη χάραξη νομισματικής πολιτικής και στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η αλλαγή ηγεσίας στην ΕΚΤ πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία της ευρωζώνης, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων διεθνώς δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική.
Με την ολοκλήρωση της επίσημης διαδικασίας διορισμού του, ο Ερνάντεθ ντε Κος θα γίνει ο πρώτος Ισπανός πρόεδρος στην ιστορία της ΕΚΤ.
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