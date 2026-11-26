Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος θα είναι ο διάδοχος της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία στο πρόσωπο του Ισπανού πρώην κεντρικού τραπεζίτη - Θα αναλάβει τα ηνία της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής το Φεβρουάριο του 2027