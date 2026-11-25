Με αφορμή το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Allwyn, που στηρίζει τον θεσμό ως χορηγός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έφερε το δημοφιλές trend «Rate the Movie» στην πόλη που ζει και αναπνέει για το σινεμά.Το concept είναι απλό: ένας περαστικός αποκαλύπτει την αγαπημένη του ταινία και ο επόμενος καλείται να τη βαθμολογήσει. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ταινία που για κάποιον είναι αριστούργημα, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι απλώς... υπερεκτιμημένη.Απρόβλεπτες βαθμολογίες, διαφορετικά κινηματογραφικά γούστα και αυθόρμητες αντιδράσεις. Τελικά, πόσο συμφωνούν οι σινεφίλ της Θεσσαλονίκης μεταξύ τους;Δείτε το βίντεο:18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα