Morning Report 24/7, με καθημερινή αναφορά κινδύνου και άμεση επικοινωνία με τα κλινικά τμήματα. Αποτελεί τον καθημερινό κύκλο εργασιών του προγράμματος, μετατρέποντας την επιτήρηση λοιμώξεων από μια εκ των υστέρων διαδικασία καταγραφής σε ενεργό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και παρέμβασης. Έγκαιρη αναγνώριση λοιμώξεων υψηλής επικινδυνότητας (HCID) Επιτήρηση και διαχείριση πολυανθεκτικών παθογόνων (MDR) και λοιμώξεων με άμεση εφαρμογή μονώσεων, ενημέρωση τμημάτων και καταγραφή επιδημιολογικών δεικτών. Αντιμικροβιακή Επιμελητεία (Antimicrobial Stewardship – ASP). Έλεγχος της χρήσης προστατευόμενων αντιβιοτικών, αξιολόγηση της καταλληλότητας της θεραπείας, ασφαλής αποκλιμάκωση και προσαρμογή στη μικροβιολογική τεκμηρίωση. Επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων και επεμβατικών συσκευών. Συστηματική παρακολούθηση λοιμώξεων που σχετίζονται με κεντρικές γραμμές, ουροκαθετήρες, αναπνευστήρες και άλλες επεμβατικές συσκευές, με στόχο την πρόληψη λοιμώξεων από κεντρικές γραμμές (CLABSI), ουρολοιμώξεις (CAUTI) και άλλων σοβαρών επιπλοκών. Υγιεινή των χεριών και χειρουργικές λοιμώξεις. Εκστρατείες συμμόρφωσης, επιτήρηση της χειρουργικής χημειοπροφύλαξης και πρόληψη των χειρουργικών λοιμώξεων. Ασφάλεια του νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Επιτήρηση της ασφάλειας νερού και αέρα, των κατασκευαστικών εργασιών, των περιβαλλοντικών κινδύνων και άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν ασθενείς υψηλού κινδύνου. Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων.Εμβολιασμοί κατά την πρόσληψη και εποχικοί εμβολιασμοί, διαχείριση εκθέσεων σε αιχμηρά αντικείμενα και πρόληψη επαγγελματικών λοιμώξεων. Εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές συναντήσεις, έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, ενημέρωση των τμημάτων και ενίσχυση της συμμόρφωσης στους δείκτες ποιότητας.

Προς την κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε και υλοποιείται ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Γεωργίου Σαρόγλου, μέσω του οποίου καθημερινά και σε 24ωρη βάση ελέγχονται τα μέτρα πρόληψης σε όλες τις κλινικές, αξιολογούνται οι κίνδυνοι λοιμώξεων και λαμβάνονται άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμικροβιακής επιμελητείας.Το νέο πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για κάθε νοσηλευόμενο, καθώς παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους λοιμώδεις και επιδημιολογικούς κινδύνους μέσα στο νοσοκομείο, δίνοντας έμφαση και στην ορθολογική χρήση αντιβιοτικών. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα «κλινικό ραντάρ» για τις λοιμώξεις και τη μικροβιακή αντοχή: συνδέει την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά δεδομένα, την αντιμικροβιακή θεραπεία, την επιδημιολογική επιτήρηση και την πρόληψη σε έναν καθημερινό μηχανισμό λήψης αποφάσεων.Μεταξύ άλλων, η καθημερινή λειτουργία του προγράμματος περιλαμβάνει:«Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή αποτελούν διεθνώς βασικούς δείκτες ποιότητας και ασφάλειας της νοσοκομειακής φροντίδας. Συνδέονται με παράταση νοσηλείας, αυξημένη χρήση αντιβιοτικών, επιπλοκές, ανάγκη για εισαγωγή στη ΜΕΘ, αυξημένο κόστος και θνητότητα. Το Πρόγραμμα Επιμελητείας Λοιμώξεων στο Ερρίκος Ντυνάν δεν λειτουργεί ως θεωρητικό σχήμα, αλλά αποτελεί καθημερινό επιχειρησιακό μηχανισμό, με πρωινή αναφορά κινδύνου, συνεχή επικοινωνία των εμπλεκόμενων τμημάτων και άμεση παρέμβαση όπου εντοπίζεται κλινικό ή επιδημιολογικό πρόβλημα», τονίζει ο Διευθυντής του Προγράμματος, κ. Γεώργιος Σαρόγλου.