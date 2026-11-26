Black Friday στην ΑΒ Βασιλόπουλος: Προσφορές έως 50% και έξτρα όφελος 10€ στο AB Eshop
Black Friday στην ΑΒ Βασιλόπουλος: Προσφορές έως 50% και έξτρα όφελος 10€ στο AB Eshop
Από μικροσυσκευές και είδη για το σπίτι μέχρι αγαπημένα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ, η ΑΒ φέρνει περισσότερες ευκαιρίες για έξυπνες αγορές
Η Black Friday πλησιάζει και η ΑΒ Βασιλόπουλος μπαίνει δυναμικά στο κλίμα των προσφορών, με ενέργειες που κάνουν τις αγορές ακόμη πιο ελκυστικές! Μικροσυσκευές με 50% έκπτωση, είδη για το σπίτι σε προνομιακές τιμές και ένα ξεχωριστό online deal σε συνεργασία με τη ΝΟΥΝΟΥ δίνουν ακόμη περισσότερους λόγους για να γεμίσει το καλάθι με έξυπνες επιλογές.
Black Friday προσφορές για κάθε σπίτι!
Είτε ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τον εξοπλισμό της κουζίνας σας είτε αναζητάτε πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα, η φετινή Black Friday της ΑΒ έχει επιλογές που αξίζει να ανακαλύψετε.
Μέσα από το ειδικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν επιλεγμένες μικροσυσκευές σε Black Friday προσφορές με όφελος αγοράς 50%, όπως μπλέντερ, βραστήρες, φρυγανιέρες και ηλεκτρικές σκούπες, αλλά και μια σειρά από ακόμη περισσότερα προϊόντα σε προνομιακές τιμές. Από θερμαντικά σώματα και ηλεκτρικά επιστρώματα μέχρι κουβέρτες και πρακτικά είδη καθαριότητας, οι προσφορές καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες του σπιτιού, συνδυάζοντας ευκολία και οικονομία.
Έξτρα 10€ στο online καλάθι με τη ΝΟΥΝΟΥ!
Και επειδή οι καλές προσφορές δεν σταματούν εδώ, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται και φέτος τη Black Friday με τη ΝΟΥΝΟΥ και προσφέρει ένα επιπλέον όφελος για τις online αγορές.
Συγκεκριμένα, από τις 27 έως και τις 30 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 10€ στο AB Eshop, ακολουθώντας τρία απλά βήματα:
Έτσι, οι αγορές της εβδομάδας γίνονται ακόμη πιο συμφέρουσες, με ένα επιπλέον όφελος στο τελικό καλάθι.
Η Black Friday στην ΑΒ έχει ξεκινήσει! Ανακαλύψτε τις προσφορές, επιλέξτε όσα χρειάζεστε και μη χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας σε ακόμη καλύτερες τιμές.
Για περισσότερες πληροφορίες και όλες τις διαθέσιμες προσφορές, επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα Black Friday της ΑΒ Βασιλόπουλος.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
Black Friday προσφορές για κάθε σπίτι!
Είτε ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τον εξοπλισμό της κουζίνας σας είτε αναζητάτε πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα, η φετινή Black Friday της ΑΒ έχει επιλογές που αξίζει να ανακαλύψετε.
Μέσα από το ειδικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν επιλεγμένες μικροσυσκευές σε Black Friday προσφορές με όφελος αγοράς 50%, όπως μπλέντερ, βραστήρες, φρυγανιέρες και ηλεκτρικές σκούπες, αλλά και μια σειρά από ακόμη περισσότερα προϊόντα σε προνομιακές τιμές. Από θερμαντικά σώματα και ηλεκτρικά επιστρώματα μέχρι κουβέρτες και πρακτικά είδη καθαριότητας, οι προσφορές καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες του σπιτιού, συνδυάζοντας ευκολία και οικονομία.
Έξτρα 10€ στο online καλάθι με τη ΝΟΥΝΟΥ!
Και επειδή οι καλές προσφορές δεν σταματούν εδώ, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται και φέτος τη Black Friday με τη ΝΟΥΝΟΥ και προσφέρει ένα επιπλέον όφελος για τις online αγορές.
Συγκεκριμένα, από τις 27 έως και τις 30 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 10€ στο AB Eshop, ακολουθώντας τρία απλά βήματα:
- - Προσθέτουν στο online καλάθι τους τουλάχιστον 3 από τα επιλεγμένα προϊόντα ΝΟΥΝΟΥ.
- - Πραγματοποιούν online αγορές συνολικής αξίας 120€ και άνω.
- - Συμπληρώνουν τον εκπτωτικό κωδικό BF10 κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους.
Έτσι, οι αγορές της εβδομάδας γίνονται ακόμη πιο συμφέρουσες, με ένα επιπλέον όφελος στο τελικό καλάθι.
Η Black Friday στην ΑΒ έχει ξεκινήσει! Ανακαλύψτε τις προσφορές, επιλέξτε όσα χρειάζεστε και μη χάσετε την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας σε ακόμη καλύτερες τιμές.
Για περισσότερες πληροφορίες και όλες τις διαθέσιμες προσφορές, επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα Black Friday της ΑΒ Βασιλόπουλος.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
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