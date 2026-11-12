Παραιτήθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia, «μάζεψε» τις απώλειες η μετοχή της εταιρείας

Το μήνυμα του νέου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου

Κολέτ Κρες: Θα συνεχίσουμε πάνω στα θεμέλια που δημιούργησε ο Χουάνγκ

Η αναφορά της Nvidia στον Τζένσεν Χουάνγκ

Πριν από την ένταξή της στη Nvidia, είχε εργαστεί για σχεδόν 25 χρόνια σε οικονομικές θέσεις μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ηκαι ηΠαράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο όρισε τονως τον πρώτο πρόεδρο του ΔΣ στην ιστορία της εταιρείας.Ο Τζόουνς διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών ως επιχειρηματίας, στέλεχος τεχνολογικών εταιρειών και ενεργός επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος τηςΣε δήλωσή του, οεξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου στην Κρες και στην υπόλοιπη διοικητική ομάδα.«Η Κολέτ έχει συμβάλει στην καθοδήγηση της Nvidia κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εξαιρετικής ανάπτυξης και διαθέτει βαθιά γνώση της επιχείρησής μας, των πελατών μας, των δραστηριοτήτων μας και της οικονομικής μας κατάστασης», ανέφερε.«Στο πλευρό της βρίσκεται μια έμπειρη διοικητική ομάδα, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Nvidia και στην προώθηση του τεχνολογικού της σχεδιασμού. Το διοικητικό συμβούλιο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κολέτ και στη διοικητική ομάδα και αναμένουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο σχεδιασμός των προϊόντων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή», πρόσθεσε.Από την πλευρά της, η νέα προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος υπογράμμισε ότι η Nvidia θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του«Η δύναμη της Nvidia προερχόταν πάντοτε από τους ανθρώπους της και, μαζί με τη διοικητική μας ομάδα, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια που δημιούργησε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια», δήλωσε.«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το έργο που ανέδειξε τη Nvidia σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της επιταχυνόμενης υπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Προτεραιότητά μας παραμένει η εξυπηρέτηση των πελατών, των συνεργατών, των προγραμματιστών και των μετόχων μας», συμπλήρωσε.Στην ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή του Χουάνγκ στην πορεία της εταιρείας, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.«Η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο. Το διοικητικό συμβούλιο και η εταιρεία ευχαριστούν τον Τζένσεν για την ανυπολόγιστη προσφορά του τόσο στην επιχείρηση όσο και στον κλάδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτηση του Χουάνγκ.Η Nvidia γνωστοποίησε επίσης ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2027 την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.