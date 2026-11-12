Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες μετά από καραμπόλα με 18 οχήματα και 5 φορτηγά στα ΗΑΕ, δείτε βίντεο
Πρόκειται για ένα από το πιο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην ιστορία της χώρας - Ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό, η οποία μετά επεκτάθηκε σε πολλά αυτοκίνητα και οχήματα
Σύμφωνα με την Αστυνομία της Φουτζάιρα ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον δρόμο Sheikh Khalifa bin Zayed, κοντά στην είσοδο του εμιράτου. Το φορτηγό συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στη συνέχεια ανετράπη και έπεσε πάνω σε αρκετά οχήματα που είχαν σταματήσει λόγω της αργής κυκλοφορίας. Εξαιτίας της σύγκρουσης ξέσπασε φωτιά στο φορτηγό, η οποία μετά επεκτάθηκε σε πολλά αυτοκίνητα και οχήματα.
Λίγο αργότερα έσπευσαν στο σημείο ομάδες έκτακτης ανάγκης, η πολιτική άμυνα, πληρώματα ασθενοφόρων και η αστυνομία έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, έσβησαν τη φωτιά, μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.
إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع فجر اليوم على شارع الشيخ خليفة بن زايد عند مدخل #الفجيرة ، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين إثر تتابع تصادم 18 مركبة و5 شاحنات . اللهم ارحم المتوفين واغفر لهم ، واجعل مثواهم الجنة ، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، واشفِ المصابين شفاءً عاجلاً لا يغادر سقماً 🤲🇦🇪 #حادث_الفجيره— ابو فيصل الحربي (@HRB_Q8) November 12, 2026
Όπως σημείωσε η Αστυνομίας, δεκαπέντε από τους τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ 15 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ οι αρχές χρησιμοποιούν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση ορισμένων άλλων θυμάτων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο σημείο έσπευσαν ομάδες έκτακτης ανάγκης και εξειδικευμένες ομάδες που πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Επίσης, το υπουργείο κάλεσε τους πολίτες να αντλούν πληροφορίες από επίσημες πηγές και να αποφεύγουν τη διάδοση φημών ή μη επαληθευμένων πληροφοριών, από σεβασμό προς τα συναισθήματα των οικογενειών των θυμάτων και την ακεραιότητα των μέτρων που λαμβάνονται.
وزارة الداخلية: استمرار جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحادث الذي وقع في إمارة الفجيرة أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، شمل (18) مركبة و(5) شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة (14) شخصاً، وإصابة (30) آخرين، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها. وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وسلامة الإجراءات المتخذة.— وزارة الداخلية (@moiuae) November 12, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr