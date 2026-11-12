Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες μετά από καραμπόλα με 18 οχήματα και 5 φορτηγά στα ΗΑΕ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Καραμπόλα Νεκροί Τραυματίες Φωτιά

Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες μετά από καραμπόλα με 18 οχήματα και 5 φορτηγά στα ΗΑΕ, δείτε βίντεο

Πρόκειται για ένα από το πιο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην ιστορία της χώρας - Ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό, η οποία μετά επεκτάθηκε σε πολλά αυτοκίνητα και οχήματα

Τουλάχιστον 14 νεκροί και 30 τραυματίες μετά από καραμπόλα με 18 οχήματα και 5 φορτηγά στα ΗΑΕ, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 τραυματίστηκαν μετά από καραμπόλα με 18 οχήματα και 5 φορτηγά που σημειώθηκε την Πέμπτη (12/11) στο εμιράτο της Φουτζάιρα των ΗΑΕ. Πρόκειται για ένα από το πιο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Φουτζάιρα ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον δρόμο Sheikh Khalifa bin Zayed, κοντά στην είσοδο του εμιράτου. Το φορτηγό συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στη συνέχεια ανετράπη και έπεσε πάνω σε αρκετά οχήματα που είχαν σταματήσει λόγω της αργής κυκλοφορίας. Εξαιτίας της σύγκρουσης ξέσπασε φωτιά στο φορτηγό, η οποία μετά επεκτάθηκε σε πολλά αυτοκίνητα και οχήματα.

Λίγο αργότερα έσπευσαν στο σημείο ομάδες έκτακτης ανάγκης, η πολιτική άμυνα, πληρώματα ασθενοφόρων και η αστυνομία έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος, έσβησαν τη φωτιά, μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.

Όπως σημείωσε η Αστυνομίας, δεκαπέντε από τους τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ 15 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται πολίτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ οι αρχές χρησιμοποιούν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση ορισμένων άλλων θυμάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο σημείο έσπευσαν ομάδες έκτακτης ανάγκης και εξειδικευμένες ομάδες που πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.


Επίσης, το υπουργείο κάλεσε τους πολίτες να αντλούν πληροφορίες από επίσημες πηγές και να αποφεύγουν τη διάδοση φημών ή μη επαληθευμένων πληροφοριών, από σεβασμό προς τα συναισθήματα των οικογενειών των θυμάτων και την ακεραιότητα των μέτρων που λαμβάνονται.

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης