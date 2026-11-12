Συνελήφθη 30χρονος με πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Πιστόλι

Συνελήφθη 30χρονος με πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια στα Χανιά

Αστυνομική έρευνα στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Χανίων αποκάλυψε το πιστόλι και 19 φυσίγγια

Συνελήφθη 30χρονος με πιστόλι, γεμιστήρες και φυσίγγια στα Χανιά
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Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Ο 30χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες και 19 φυσίγγια.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία των Χανίων.
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