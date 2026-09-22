Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: «Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν γνώση, δημιουργία και ανακάλυψη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία και η τεχνολογία διαμορφώνουν τον κόσμο μας.