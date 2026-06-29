Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: Το κομμάτι δεν ήταν για Eurovision, δεν μπορούσε να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε
Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: Το κομμάτι δεν ήταν για Eurovision, δεν μπορούσε να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε
Ο τραγουδιστής σχολίασε την επιλογή κομματιού του αδερφού του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026
Την άποψή του ότι το τραγούδι του Good Job Nicky δεν ήταν κατάλληλο για τη σκηνή της Eurovision εξέφρασε ο Χάρης Βαρθακούρης, υποστηρίζοντας πως είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας αναφορικά με την ερμηνεία σε ζωντανή εμφάνιση.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το «Dark Side of The Moon» με το οποίο έλαβε μέρος ο αδερφός του στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού.
Ο Χάρης Βαρθακούρης τόνισε, ότι είχε εκφράσει εγκαίρως τις επιφυλάξεις του για τη συμμετοχή του Good Job Nicky στη Eurovision με το συγκεκριμένο κομμάτι, θεωρώντας πως, παρά την ποιότητα του τραγουδιού, δεν ήταν κατάλληλο για τις απαιτήσεις του διαγωνισμού: «Του είχα πει ότι το κομμάτι είναι καταπληκτικό, όχι όμως για τη Eurovision, πριν το ακούσω. Το τραγούδι εγώ το ήξερα εδώ και δύο χρόνια. Και του είχα πει "σούπερ για τον δίσκο σου, σούπερ για club, για οτιδήποτε, αλλά όχι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά” όπως δυστυχώς απεδείχθη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν δίστασε να μοιραστεί την άποψή του μαζί του, καθώς θεωρεί ότι στους δικούς του ανθρώπους οφείλει να μιλά με ειλικρίνεια και να τους προειδοποιεί όταν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσκολίες: «Αν δεν έχω την άνεση να πω στον αδερφό μου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, σε ποιον θα την έχω; Τη λέω τη γνώμη μου εκεί που με παίρνει ή όταν μου ζητηθεί. Δεν την χαρίζω απλόχερα. Όταν είναι δικός μου άνθρωπος, θεωρώ ότι οφείλω, σύμφωνα με τη δική μου, τέλος πάντων, αισθητική ή γνώμη, να σε προστατεύσω ή να σε προφυλάξω από κάτι το οποίο μπορεί να έρθει, κάτι που μπορεί να έχω ζήσει. Και γι’ αυτό σου λέω τη συμβουλή μου».
Παράλληλα, ο Χάρης Βαρθακούρης ξεκαθάρισε ότι η κριτική του δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αξία του αδερφού του, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με σχόλια που ο ίδιος γνωρίζει καλά, ως γιος του Γιάννη Πάριου. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αυτό δεν ακυρώνει και δεν αλλάζει το γεγονός, ότι ο τύπος είναι φανταστικός, ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο δέχτηκε και ένα τεράστιο πόλεμο ξαφνικά. Δηλαδή, είχε τόσο ρεύμα ο Ακύλας, που πρώτη φορά ένιωσε ο Νικόλας, κάτι το οποίο το έχω νιώσει στο παρελθόν, το να δέχεσαι το “ο γιος του Πάριου”, δηλαδή, “είσαι εκεί όχι επειδή το αξίζεις”. Το έχω ζήσει, το έχω περάσει. “Έλα, μωρέ, αν δεν ήταν ο πατέρας του, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του”. Πλέον δεν με αγγίζει, αδιαφορώ, κάποτε μου στερούσε τον ύπνο ή την όρεξη».
Ο Good Job Nicky κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον ελληνικό τελικό με το «Dark Side Of The Moon», ενώ ο Ακύλας με το «Ferto» ήρθε στην πρώτη θέση, εκπροσωπώντας εν τέλει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, κατακτώντας τη δέκατη θέση.
Ακούστε το «Dark Side Of The Moon»
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για το «Dark Side of The Moon» με το οποίο έλαβε μέρος ο αδερφός του στον ελληνικό τελικό του μουσικού διαγωνισμού.
Ο Χάρης Βαρθακούρης τόνισε, ότι είχε εκφράσει εγκαίρως τις επιφυλάξεις του για τη συμμετοχή του Good Job Nicky στη Eurovision με το συγκεκριμένο κομμάτι, θεωρώντας πως, παρά την ποιότητα του τραγουδιού, δεν ήταν κατάλληλο για τις απαιτήσεις του διαγωνισμού: «Του είχα πει ότι το κομμάτι είναι καταπληκτικό, όχι όμως για τη Eurovision, πριν το ακούσω. Το τραγούδι εγώ το ήξερα εδώ και δύο χρόνια. Και του είχα πει "σούπερ για τον δίσκο σου, σούπερ για club, για οτιδήποτε, αλλά όχι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα ζωντανά” όπως δυστυχώς απεδείχθη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν δίστασε να μοιραστεί την άποψή του μαζί του, καθώς θεωρεί ότι στους δικούς του ανθρώπους οφείλει να μιλά με ειλικρίνεια και να τους προειδοποιεί όταν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δυσκολίες: «Αν δεν έχω την άνεση να πω στον αδερφό μου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, σε ποιον θα την έχω; Τη λέω τη γνώμη μου εκεί που με παίρνει ή όταν μου ζητηθεί. Δεν την χαρίζω απλόχερα. Όταν είναι δικός μου άνθρωπος, θεωρώ ότι οφείλω, σύμφωνα με τη δική μου, τέλος πάντων, αισθητική ή γνώμη, να σε προστατεύσω ή να σε προφυλάξω από κάτι το οποίο μπορεί να έρθει, κάτι που μπορεί να έχω ζήσει. Και γι’ αυτό σου λέω τη συμβουλή μου».
Παράλληλα, ο Χάρης Βαρθακούρης ξεκαθάρισε ότι η κριτική του δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αξία του αδερφού του, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με σχόλια που ο ίδιος γνωρίζει καλά, ως γιος του Γιάννη Πάριου. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Αυτό δεν ακυρώνει και δεν αλλάζει το γεγονός, ότι ο τύπος είναι φανταστικός, ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο, το οποίο δέχτηκε και ένα τεράστιο πόλεμο ξαφνικά. Δηλαδή, είχε τόσο ρεύμα ο Ακύλας, που πρώτη φορά ένιωσε ο Νικόλας, κάτι το οποίο το έχω νιώσει στο παρελθόν, το να δέχεσαι το “ο γιος του Πάριου”, δηλαδή, “είσαι εκεί όχι επειδή το αξίζεις”. Το έχω ζήσει, το έχω περάσει. “Έλα, μωρέ, αν δεν ήταν ο πατέρας του, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του”. Πλέον δεν με αγγίζει, αδιαφορώ, κάποτε μου στερούσε τον ύπνο ή την όρεξη».
Ο Good Job Nicky κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον ελληνικό τελικό με το «Dark Side Of The Moon», ενώ ο Ακύλας με το «Ferto» ήρθε στην πρώτη θέση, εκπροσωπώντας εν τέλει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, κατακτώντας τη δέκατη θέση.
Ακούστε το «Dark Side Of The Moon»
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