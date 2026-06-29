Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Χαροκόπιο Μεσσηνίας

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπιο Μεσσηνίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν αντιμετωπίζουν πλέον κάποιο ενεργό μέτωπο.Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έσπευσαν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα.Για τη μάχη με τις φλόγες κινητοποιήθηκαν επίσης τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.