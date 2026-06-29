Κώστας Μπερικόπουλος για Χαρούλα Αλεξίου: Όταν πρωτογνωριστήκαμε ένιωσα σοκ και δέος

συνάντησε για πρώτη φορά

την ερμηνεύτρια.

Έπειτα

, ανέφερε ποια στοιχεία του χαρακτήρα της Χαρούλας Αλεξίου είναι αυτά που ξεχωρίζει





Ο Κώστας Μπερικόπουλος και η Χάρις Αλεξίου, το 2017 στο Εθνικό Θέατρο, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Οπερέττα»

Ο Κώστας Μπερικόπουλος και η Χάρις Αλεξίου συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία και στη σειρά «Maestro» με τους ήρωες που υποδύθηκαν, να έρχονται πιο κοντά στον τρίτο κύκλο της σειράς. Ο ηθοποιός ενσάρκωνε τον αστυνόμο «Δημοσθένη» και η τραγουδίστρια τη «Χάρις».

».Ο Κώστας Μπερικόπουλος και η Χάρις Αλεξίου συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία και στη σειρά «Maestro» με τους ήρωες που υποδύθηκαν, να έρχονται πιο κοντά στον τρίτο κύκλο της σειράς. Ο ηθοποιός ενσάρκωνε τον αστυνόμο «Δημοσθένη» και η τραγουδίστρια τη «Χάρις».

: «Εμένα με ελκύουν οι άνθρωποι που είναι πολύ ανοιχτοί, που έχουν χιούμορ και αυτοσαρκάζονται. Και αυτά τα τρία χαρακτηριστικά τα διαθέτει στο έπακρον και έτσι έχει δημιουργηθεί μία πολύ ωραία επικοινωνία μεταξύ μας