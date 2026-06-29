Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών, τι λέει ο ίδιος
ΕΛΛΑΔΑ
Λαγοκέφαλος Ψαράς Παλαιό Φάληρο Ψάρεμα Λαγοκέφαλοι

Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών, τι λέει ο ίδιος

Πρόκειται για τον 15χρονο Γιάννη Τσουκτουρίδη, μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στην παιδική κατηγορία

Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών, τι λέει ο ίδιος
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Την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου κατέκτησε ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο της 10ήμερης δράσης που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα.

Ο νεαρός που  ψαρεύει από ηλικία 9 ετών απέσπασε το πρώτο βραβείο, κερδίζοντας ένα καλάμι ψαρέματος, χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο... κυνήγι του λαγοκέφαλου, ενός ξενικού είδους ψαριού που απειλεί τις ελληνικές θάλασσες.

«Στην τελευταία μου εξόρμηση έπιασα 158 λαγοκέφαλους»

Όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα μιλώντας εκπομπή «Action Τώρα», η ενασχόλησή του με την αλιεία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.


«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε, ενώ θέλησε να διευκρινίσει και ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί ανησυχία: «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

«Θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία»

Από την πλευρά του ο εμπνευστής της δράσης -ο ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο- Μιχάλης Καρποδίνης, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», σημείωσε.
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