«Γιατροί είναι ή χασάπηδες;»: Απαντήσεις για τον θάνατο της κόρης του, ζητά ο πατέρας της Βιοσάνας που πέθανε μετά τη γέννα στη Λιβαδειά

Την αλήθεια για το θάνατο της κόρης του θέλει να μάθει ο πατέρας της γυναίκας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της στη Λιβαδειά