Πανεπιστήμιο Keele Greece: Δυναμική παρουσία του Πρύτανη Οδυσσέα Ζώρα στο Φόρουμ Καινοτομίας του ΑΠΘ

Στο Πανεπιστήμιο Keele ηαποκτά νέα διάσταση. Οι φοιτητές μας γίνονται μέλη ενός ζωντανού, διεπιστημονικού οικοσυστήματος, στο οποίο η τεχνολογία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπου η θεωρία γίνεται πράξη και η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας.Σε πλήρη εφαρμογή ο ερευνητικός βραχίονας του πανεπιστημίου κάτω από τοΜε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Keele Greece στοτου. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια Μη Κρατικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025 έδωσε δυναμικό «παρών» με ομιλία του Πρύτανή του, καθηγητή χειρουργικής ογκολογίας και αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών,, για τον νέο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας με συντονιστές τον Αντιπρύτανη του ΑΠΘ,, και τον Καθηγητή Φυσικής,Ο Οδυσσέας Ζώρας, ανέπτυξε τη φιλοσοφία της αναγκαίας μετάβασης από την παραδοσιακή «εκπαίδευση της γνώσης» στην «εκπαίδευση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων». Επεσήμανε ότι η πορεία των σύγχρονων Πανεπιστημίων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης καλείται να εστιάζει στη διαμόρφωση επιστημόνων και επαγγελματιών που θα είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν άμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εργασίας και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του μέλλοντος, ξεπερνώντας την παραδοσιακή ακαδημαϊκή πεπατημένη.Επιπλέον, υπεραμύνθηκε της σύστασης του Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια κομβική θεσμική πρωτοβουλία που θα απελευθερώσει υγιείς δυνάμεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας στη χώρα μας.Αναλύοντας το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Keele Greece, ο Πρύτανης ανέφερε χαρακτηριστικά πως καταλύτη για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου αποτελεί η διαρκής και στενή συνεργασία με το μητρικό πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία. «Η ενεργός παρουσία των Βρετανών ομολόγων μας και η συνεχής μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής διασφαλίζουν ότι η εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία στην Αθήνα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα», τόνισε.Ο Οδυσσέας Ζώρας υπογράμμισε ότι στις νέες εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου επί της οδού Ιπποκράτους, δημιουργείται ένα εντελώς νέο είδος πανεπιστημιακού οικοσυστήματος. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια δυναμική πλατφόρμα που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με προηγμένες ψηφιακές υποδομές, έχοντας στο επίκεντρο αυτού του πρότυπου περιβάλλοντος τον ίδιο τον φοιτητή προσφέροντάς του υποστηρικτικά εργαλεία, ολοκληρωμένα προγράμματα mentoring και διαρκή καθοδήγηση.«Για να έχει όμως ουσιαστικό αντίκρισμα αυτό το ανθρωποκεντρικό μοντέλο, οφείλουμε να το θωρακίσουμε επιστημονικά. Στο Πανεπιστήμιο Κeele, η εκπαιδευτική εμπειρία συνδέεται οργανικά, ήδη από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας μας, με την πρωτογενή επιστημονική αναζήτηση και την εφαρμοσμένη καινοτομία», συμπλήρωσε ο Πρύτανης. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ερευνητικός βραχίονας του πανεπιστημίου κάτω από τοέχει ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Σε στενή και διαρκή σύμπραξη με τις κορυφαίες και εδραιωμένες ερευνητικές ομάδες του μητρικού πανεπιστημίου στη Μεγάλη Βρετανία, το Κέντρο διασφαλίζει την άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής στην Αθήνα, θέτοντας γερές βάσεις για την ανάπτυξη της εγχώριας επιστημονικής κοινότητας.