Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μέθανα

Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων
UPD:
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.


UPD:

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