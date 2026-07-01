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Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων
Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
UPD:
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Στις 17:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Γεώργιος #Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιώς και #Νήσων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026
UPD:
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