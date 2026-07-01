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Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οχτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία νταλίκα ανετράπη στη μέση του δρόμου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει το rthess.gr, ο οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει το rthess.gr, ο οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.
Τραυματισμένος #απεγκλωβίστηκε άνδρας από φορτηγό, συνεπεία εκτροπής, σε περιοχή του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026
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