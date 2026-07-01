Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Νταλίκα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οχτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Ανετράπη νταλίκα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία νταλίκα ανετράπη στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα,  και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει το rthess.gr, ο οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.



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