Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, υπό έλεγχο η δεύτερη πυρκαγιά, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, υπό έλεγχο η δεύτερη πυρκαγιά, δείτε βίντεο

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, υπό έλεγχο η δεύτερη πυρκαγιά, δείτε βίντεο
UPD:
Φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) περίπου στις 18:00, με διάφορα 25 λεπτών, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η μία φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε μία ρεματιά, ενώ η άλλη εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Λίγο πριν τις 20:00 η δεύτερη φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά και στα δύο μέτωπα 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.



UPD:

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