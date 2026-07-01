Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, υπό έλεγχο η δεύτερη πυρκαγιά, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, υπό έλεγχο η δεύτερη πυρκαγιά, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
UPD:
Φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) περίπου στις 18:00, με διάφορα 25 λεπτών, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η μία φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές σε μία ρεματιά, ενώ η άλλη εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Λίγο πριν τις 20:00 η δεύτερη φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά και στα δύο μέτωπα 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά και στα δύο μέτωπα 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
Δυο #πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλωθήκαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα