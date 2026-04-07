Συνεργασία του efood με τα καταστήματα Πλαίσιο

Το efood, η #1 υπηρεσία διανομής στην Ελλάδα, και τα καταστήματα Πλαίσιο ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, προσφέροντας στους καταναλωτές μια νέα υπηρεσία express παράδοσης με πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από αναλώσιμα και γραφική ύλη έως είδη τεχνολογίας και επιλογές δώρων.Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι χρήστες του efood μπορούν πλέον να επιλέγουν ανάμεσα σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα από τα καταστήματα Πλαίσιο, απευθείας μέσα από το efood, και να τα παραλαμβάνουν στο χώρο τους σε περίπου 40-50 λεπτά, με τις ίδιες τιμές που ισχύουν στο plaisio.gr.Η υπηρεσία αξιοποιεί το δίκτυο φυσικών καταστημάτων Πλαίσιο, με κάλυψη παράδοσης σε ακτίνα έως 6 χιλιομέτρων από κάθε κατάστημα, σε συνδυασμό με την υποδομή διανομής του efood, προσφέροντας γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση στους καταναλωτές.Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη για 15 καταστήματα Πλαίσιο - σε πρώτη φάση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - και λειτουργεί καθημερινές από τις 10:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 18:00.