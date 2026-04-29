«Ομάδα Σημαίνει»: Το ντοκιμαντέρ της Novibet για τη δύναμη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες

Κλείσιμο

– Με στόχο την ανάδειξη των χορηγούμενων ομάδων της, αλλά και της βαθιάς σύνδεσης του αθλητισμού με τις τοπικές κοινωνίες, ηπαρουσιάζει το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλοΤο ντοκιμαντέρ αποτελεί μια χαρτογράφηση της ελληνικής και κυπριακής κοινωνίας μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού. Φωτίζοντας τις ιστορίες των ανθρώπων που σπάνια βρίσκονται στο προσκήνιο, αναδεικνύει τον ρόλο και την επιρροή του στην κουλτούρα, την ψυχολογία και την οικονομία των τοπικών κοινοτήτων.Αυθεντικές στιγμές, καθημερινές συνήθειες και «τελετουργικά», αλλά και προσωπικές διαδρομές ανθρώπων αποτυπώνουν τον ρόλο των ομάδων ως σημείο αναφοράς για μια πόλη, μια γειτονιά, μια κοινότητα. Μέσα από αυτές τις ιστορίες, η κάθε ομάδα αποκτά νόημα πέρα από τον αγωνιστικό χώρο, ως ένας φορέας σύνδεσης και κοινής ταυτότητας.Τοεστιάζει στην αθέατη πλευρά του αθλητισμού: στη συλλογική δύναμη που μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από μια ομάδα και στον τρόπο που αυτή διαμορφώνει σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, αναδεικνύεται η ομάδα ως πηγή ελπίδας, ανήκειν και προοπτικής για μια ολόκληρη κοινότητα.Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ υπογράφει το Content Creative Agencyκαι ο, προσεγγίζοντας το θέμα με κινηματογραφική ευαισθησία και αυθεντικότητα, δίνοντας χώρο στις ίδιες τις ιστορίες να ξεδιπλωθούν.Η πρώτη αποκλειστική προβολή του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στον κινηματογράφο Athinaion Experience, την Τετάρτη 22 Απριλίου, παρουσία εκπροσώπων του αθλητισμού, δημοσιογράφων και συνεργατών της Novibet.Όπως σημείωσε η«Ο αθλητισμός για εμάς είναι οι άνθρωποι του. Είναι οι ιστορίες που δεν ακούγονται εύκολα. Και αυτές θέλαμε να φέρουμε στο φως. Το «Ομάδα Σημαίνει» δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ. Είναι κομμάτι μιας ευρυτερης φιλοσοφίας της Novibet: να στηρίζει τον αθλητισμό εκεί που πραγματικά ζει - στις τοπικές κοινωνίες».δήλωσε: «Τι σημαίνει ομάδα είναι μια από τις πιο απλές κι όμως τόσο δύσκολες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις. Περικλείει ένα καταιγισμό συναισθημάτων, εικόνων και αισθήσεων που μας αναγκάζουν να συνδεόμαστε με κάτι μεγαλύτερο, τον αθλητισμό. Πιστοί στην αισθητική μας γύρω από την ρεαλιστική προσέγγιση των θεμάτων και με την εξαιρετική δουλειά του σκηνοθέτη,και του διευθυντή φωτογραφίας,είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ζωντανέψαμε αυτό το ξεχωριστό project, σε συνεργασία με τη Novibet, το οποίο αποτυπώνει με αυθεντικότητα τη δύναμη του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες».Το ντοκιμαντέρεντάσσεται στη συνολική στρατηγική τηςγια τη στήριξη του αθλητισμού και των κοινοτήτων που τον περιβάλλουν. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του αθλητικού οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης, έμπνευσης και σύνδεσης των ανθρώπων.Η δέσμευση της Novibet αποτυπώνεται μέσα από τη στήριξη ομάδων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οικαι, η, αλλά και οι ιστορικοί σύλλογοι Ομόνοια και Ανόρθωσις στην Κύπρο, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες.