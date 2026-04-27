TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα: Μεγάλος Χορηγός του Agrifood Forward Summit

Με κεντρικό μήνυματο συνέδριο έφερε στο προσκήνιο τις προϋποθέσεις για ένα νέο, πιο σύγχρονο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα, η ασφάλεια τροφίμων, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα και τα καινοτόμα ιδιωτικά πρωτόκολλα.Το Agrifood Forward Summit επιβεβαίωσε τη δυναμική τουκαι ανέδειξε: ποιοτικά, ανταγωνιστικά και εξωστρεφή. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχήδιαμορφώθηκε ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου για τις προκλήσεις και τις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται για το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής. Tο παρών έδωσαν ο, η, o, η, oκαι οστις θεματικές συζητήσεις του συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας τον. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία, στέκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής, στις επιχειρήσεις τροφίμων και σε όλους όσοι στηρίζουν καθημερινά τον αγροδιατροφικό τομέα, προσφέροντας λύσεις, καθοδήγηση και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών και αυξανόμενων απαιτήσεων.Ο κ.δήλωσε: «Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας οφείλει να μεταβεί σε ένα, πιο ποιοτικό, ανθεκτικό, εξωστρεφές και τεχνολογικά ώριμο, που να ανταποκρίνεται στιςκαι στις. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η πρόσβαση σε αγορές υψηλών προδιαγραφών προϋποθέτουν επενδύσεις στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, με την πιστοποίηση, την τήρηση διεθνών προτύπων και την αξιοποίηση σύγχρονων πρωτοκόλλων να αποτελούν διαβατήρια αξιοπιστίας».Ο κ., δήλωσε: «Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα αποτελεί, με ισχυρήκαι. Ωστόσο, καλείται να ανταποκριθεί σε, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και οι αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η επόμενη μέρα απαιτεί επιτάχυνση τουκαι. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά και οι ευκαιρίες σημαντικές. Οφείλουμε να δράσουμε, με σχέδιο και συνεργασία, για ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής».Η υποστήριξη της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στο Agrifood Forward Summit αποτελείνα ενισχύει τον διάλογο, να στηρίζει ουσιαστικά τον κλάδο και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής αγροδιατροφής. Μέσα από τη διασύνδεσή της με την αγορά και τους θεσμικούς φορείς, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και πιστοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.