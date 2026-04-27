TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα: Μεγάλος Χορηγός του Agrifood Forward Summit
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα συμμετείχε ως Μεγάλος Χορηγός στο Agrifood Forward Summit, ένα σημαντικό φόρουμ διαλόγου για τον αγροδιατροφικό τομέα, που ανέδειξε τις σύγχρονες τάσεις, τις καινοτομίες και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής και των επιχειρήσεων τροφίμων
Με κεντρικό μήνυμα «Το Νέο Ξεκίνημα για την Πρωτογενή Παραγωγή», το συνέδριο έφερε στο προσκήνιο τις προϋποθέσεις για ένα νέο, πιο σύγχρονο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα, η ασφάλεια τροφίμων, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα και τα καινοτόμα ιδιωτικά πρωτόκολλα.
Το Agrifood Forward Summit επιβεβαίωσε τη δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου και ανέδειξε τη θέση που αξίζουν τα ελληνικά προϊόντα στη διεθνή αγορά: ποιοτικά, ανταγωνιστικά και εξωστρεφή. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, παραγωγών, επιχειρήσεων, επενδυτών και τεχνολογικών εταιρειών, διαμορφώθηκε ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου για τις προκλήσεις και τις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται για το μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής. Tο παρών έδωσαν ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Gerda Vogl, Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, o Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αλεξάνδρα Πάλλη, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, o Σπύρος Μάμαλης, Πρόεδρος, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, o Λεβετσοβίτης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ/ΕΛΟΤ Α.Ε και ο Χρήστος Τράπαλης, Διευθυντής της Δ/νσης Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου/Επικύρωσης & Επαλήθευσης του Ε.ΣΥ.Δ.
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα είχε δυναμική παρουσία στις θεματικές συζητήσεις του συνεδρίου, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στη στήριξη του κλάδου. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία, στέκεται έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής, στις επιχειρήσεις τροφίμων και σε όλους όσοι στηρίζουν καθημερινά τον αγροδιατροφικό τομέα, προσφέροντας λύσεις, καθοδήγηση και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών και αυξανόμενων απαιτήσεων.
Ο κ. Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε: «Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας οφείλει να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, πιο ποιοτικό, ανθεκτικό, εξωστρεφές και τεχνολογικά ώριμο, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η πρόσβαση σε αγορές υψηλών προδιαγραφών προϋποθέτουν επενδύσεις στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, με την πιστοποίηση, την τήρηση διεθνών προτύπων και την αξιοποίηση σύγχρονων πρωτοκόλλων να αποτελούν διαβατήρια αξιοπιστίας».
Ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, δήλωσε: «Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, με ισχυρή εξωστρέφεια και υψηλή ποιότητα προϊόντων. Ωστόσο, καλείται να ανταποκριθεί σε σημαντικές προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα και οι αυξανόμενες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η επόμενη μέρα απαιτεί επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, ενίσχυση του branding και υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων πιστοποίησης και συνεργασιών. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά και οι ευκαιρίες σημαντικές. Οφείλουμε να δράσουμε τώρα, με σχέδιο και συνεργασία, για ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον της ελληνικής αγροδιατροφής».
Η υποστήριξη της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στο Agrifood Forward Summit αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής της δέσμευσης να ενισχύει τον διάλογο, να στηρίζει ουσιαστικά τον κλάδο και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής αγροδιατροφής. Μέσα από τη διασύνδεσή της με την αγορά και τους θεσμικούς φορείς, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και πιστοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροδιατροφικού οικοσυστήματος.
