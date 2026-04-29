4ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Κορίνθου: «Το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα»

Η Κόρινθος υποδέχεται το 4ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στις 3, 4 και 5 Μαΐου 2026

από 300 νέοι και νέες από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού θα ενώσουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους στο πλαίσιο μίας διοργάνωσης που έγινε θεσμός με τίτλο έτους «Συνάντηση Νέων: Αρχαίο Δράμα στην Πόλη».



Η ιστορική ταυτότητα της Κορίνθου ως σημαντικής μητρόπολης της Αρχαίας Ελλάδας και η επιθυμία για επανασύνδεσή της με τις πόλεις που υπήρξαν αρχαίες αποικίες της αποτέλεσαν το έναυσμα για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πολιτιστικής πρωτοβουλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός πολιτισμού και εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.



Κόρινθος και οι αρχαίες αποικίες της, οι Συρακούσες και το Palazzolo Acreide Σικελίας-Ιταλίας, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Ναύπακτος, το Αντίρριο και το Φιέρι, συναντούν φέτος και άλλες πόλεις της Κορινθίας, με τις οποίες συνδέονται ιστορικά, το Λουτράκι και τη Νεμέα, αλλά και την Κορυτσά-Αλβανίας, ενισχύοντας τον διεθνή και διαπολιτισμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.



Οι φετινές παραστάσεις φέρνουν στο προσκήνιο εμβληματικές γυναικείες μορφές του αρχαίου δράματος, από τη Μήδεια έως την Ελένη κι από την Αντιγόνη έως την Ιφιγένεια, τιμώντας παράλληλα σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όπως οι Ευμενίδες και οι Βάτραχοι.



Μετά την εντυπωσιακή συμμετοχή στις τρεις πρώτες διοργανώσεις (2023, 2024 και 2025), όχι μόνο σχολικών θεατρικών ομάδων, αλλά και εκπροσώπων των αντίστοιχων Δήμων, η πρωτοβουλία αυτή έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο πόλεων που συναντώνται μέσα από τον πολιτισμό, την τέχνη και την παιδεία. Οι νέοι και οι νέες συναντώνται στην πόλη και, μέσα από τη δική τους οπτική πάνω στο Αρχαίο Δράμα, θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σημαντικού πολιτιστικού εγχειρήματος.

Βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της Κορίνθου ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου και τουριστικού προορισμού, αλλά και η προβολή όλων των συνεργαζόμενων πόλεων ως σύγχρονων σημείων πολιτιστικής αναφοράς.







Το φεστιβάλ διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο από την πρώτη στιγμή συνέβαλε καθοριστικά με το κύρος και την τεχνογνωσία του στην επιτυχία του θεσμού. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κορινθίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων).



Ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων Δήμητρα Τσουλουχά και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής-Συντονίστρια του Φεστιβάλ Παρασκευή (Εύη) Κοκκίνου εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τη θερμή ανταπόκριση τού κοινού και τη συμμετοχή των πόλεων και των σχολείων, που ενισχύουν τη δυναμική του θεσμού.



Ακολουθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΕΑΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3-5 ΜΑΪΟΥ 2026



Κυριακή 3 Μαΐου 2026 – 1η ημέρα



Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης»

09:30΄-10:00΄ Προσέλευση

10:00΄-10:30΄ Προσφωνήσεις και χαιρετισμοί Δημάρχων

10:30΄ – 11:10΄

«Μήδεια» του Ευριπίδη

1ο Γυμνάσιο – 1ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου – Ημερήσιο ΕΠΑΛ Κορίνθου

11:30΄ – 12:10΄

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη

Istituto d’Istruzione Superiore di Palazzolo Acreide – Σικελία, Ιταλία

12:50΄ – 13:30΄

«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Κορυτσάς

Κυριακή απόγευμα 19:30΄ – 20:30΄

Εξωτερικός χώρος Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου

Μουσικό και χορευτικό δρώμενο



*Η δύναμη του ρυθμού μέσα από τα κρουστά της Ελλάδας

Συγκρότημα κρουστών Βαγγέλη Καρίπη



*"Χορεύουμε Ελληνικά" από την Ομάδα Χορού της Έλενας Μιχαηλίδου









Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 – 2η ημέρα



Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης»

09:00΄ – 09:30΄ Προσέλευση

09:30΄ – 10:10΄

«Μήδειες»

Liceo Tommaso Gargallo – Συρακούσες



11:00΄ – 11:40΄

«Ελένη» του Ευριπίδη

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Ναύπακτος

12:00΄ – 12:40΄

«Ευμενίδες» του Αισχύλου

2ο Πειραματικό Λύκειο Λευκάδας

13:00΄ – 13:40΄

«Ελένη» του Ευριπίδη

Homo Educandus Αγωγή, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων



Τρίτη 5 Μαΐου 2026 – 3η ημέρα



Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης»

09:30΄ – 10:00΄ Προσέλευση

10:00΄ – 10:40΄

«Ικέτιδες» του Αισχύλου

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου & Γυμνάσιο Αντιρρίου

11:00΄ – 11:40΄

«4 γυναίκες, 1 μορφή»

Ιδιωτικό Γυμνάσιο – Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου, Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων

12:00΄ – 12:40΄

«Ελένη» του Ευριπίδη

Γυμνάσιο Νεμέας

13:00΄ – 13:40΄

«Νέκυια»

Γυμνάσιο και Λύκειο Χιλιομοδίου





Παράλληλες Δράσεις

«Τρωάδες: Πάλη στα Ερείπια»

Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου | 2-5 Μαΐου 2026

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης παρουσιάζει μια πρωτοποριακή έκθεση κόμικς εμπνευσμένη από τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη. Οι 25 ταλαντούχοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν επιχειρούν να αφηγηθούν τη σχέση της αρχαίας τραγωδίας με τον σύγχρονο τρόμο, αναδεικνύοντας, μέσα από τα κόμικς τους, τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής από τους πολέμους, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τις σφαγές έως τις γυναικοκτονίες και την έξαρση της βίας. Η Έκθεση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τον Σεπτέμβριο του 2024, στο πλαίσιο της Πράξις Καθιέρωση και Προβολή Σύγχρονων Θεσμών στην Αττική του θεσμού “Αρχαίο Δράμα: Διακαλλιτεχνικές και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις” και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και την Ε.Ε. μετά από ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027.



29.04.2026, 15:00