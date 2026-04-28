Δημογραφική Αλλαγή και Λιανεμπόριο: Τα Public ανοίγουν τον διάλογο με την πρωτοβουλία «Δίχως Ηλικία»

κ. Μάριαμ Σάντρι, Chief Customer and Marketing Officer, Public Group

κ. Μαρία Ζαφειροπούλου, Διδάκτωρ Γεροντολόγος & Ιδρύτρια Co2Together

κ. Αργυρώ Σπυριδάκη, Ιδρύτρια & Γενική Διευθύντρια 'Διαβάζω για τους Άλλους'

Ένας στους τέσσερις Έλληνες είναι σήμερα άνω των 65 ετών. Έως το 2050, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αγγίξει το 34%. Παρά τα νούμερα, οι μεγαλύτερες ηλικίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό «αόρατες» στον σχεδιασμό της λιανικής εμπειρίας.Το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα έφτασε τα 82 έτη (84,5 για τις γυναίκες, 79,5 για τους άνδρες), από 66 που ήταν το 1950. Σε μόλις μία δεκαετία, ο πληθυσμός 65+ αυξήθηκε κατά 13,4%. Για όσους γεννήθηκαν μετά το 2000, ένας στους τέσσερις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 χρόνια.«Μόνο το 25–30% της γήρανσης σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες. Το υπόλοιπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής»,επισημαίνοντας ότι η γήρανση του πληθυσμού δεν είναι μόνο αριθμητικό φαινόμενο αλλά ποιοτική μεταβολή με άμεσες συνέπειες για την αγορά.παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας σε τρεις πυλώνες: παρεμβάσεις στα φυσικά καταστήματα για βελτίωση της προσβασιμότητας, εκπαίδευση εργαζομένων με βιωματικές μεθόδους ενσυναίσθησης και δημιουργία ψηφιακής ενότητας με στοχευμένες προτάσεις προϊόντων τεχνολογίας και πολιτισμού.Το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο σχεδιάστηκε από τηνμε έμφαση στη μετατροπή της ενσυναίσθησης σε εφαρμόσιμη δεξιότητα του προσωπικού. «Η συγκεκριμένη παρέμβαση φέρνει στο προσκήνιο διαχρονικά κενά της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η περιορισμένη εξειδίκευση σε πεδία όπως η γηριατρική και η γεροντολογία, αλλά και η έλλειψη αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες των μεγαλύτερων ηλικιών δεν περιορίζονται στη φροντίδα, αλλά εκτείνονται στη διασκέδαση, την εκπαίδευση, την επικοινωνία και την ασφάλεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της διαγενεακής εκπαίδευσης και στην ανάγκη εμπλοκής των νεότερων γενεών.Στη συζήτηση συμμετείχε καιτονίζοντας ότι «η τεχνολογία, όταν δεν σχεδιάζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο, μπορεί να ενισχύσει υφιστάμενα εμπόδια. Όταν σχεδιάζεται σωστά, λειτουργεί ως εργαλείο ένταξης».Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του βιβλίου ως εργαλείου γνωστικής και κοινωνικής ευεξίας. «Σε ένα περιβάλλον όπου η απομόνωση αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τις μεγαλύτερες ηλικίες, η ανάγνωση αναδεικνύεται ως μέσο σύνδεσης», ανέφερε