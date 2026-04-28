Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει

Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, η καρδιά της Αθήνας θα χτυπάει στον ρυθμό του World of Beer. Υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας της Ελλάδας έρχεται για τρίτη χρονιά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πιο ανανεωμένο και πλούσιο από ποτέ.Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεγάλη ποικιλία από ετικέτες μπύρας, live συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, stand-up comedy acts, πλήθος γευστικών επιλογών, αλλά και πολλές εκπλήξεις, σε ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες.Δοκίμασε τοπικά παραγόμενες ετικέτες από ελληνικές ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες, αλλά και επιλεγμένες εισαγόμενες μπύρες.Ένα συνεχές πρόγραμμα ψυχαγωγίας από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα. Γευστικούς σταθμούς και street food: Για να ταιριάξεις τη μπύρα σου με το ιδανικό πιάτο.Για να κρατήσεις τη διασκέδαση σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.Με το που μπαίνεις στο φεστιβάλ, σε περιμένει η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών, στο Περίπτερο #1.Εκεί μπορείς:να μάθεις πού θα βρεις τις αγαπημένες σου μπύρες ή να ανακαλύψεις νέες,να παίξεις «Αλήθεια ή Μύθος» με ερωτήσεις γύρω από την μπύρα, καινα κερδίσεις μπύρες από τα Μέλη της Ένωσης που συμμετέχουν στο φεστιβάλ.Ημερομηνία : 8–10 Μαΐου 2026Γενικό ωράριο φεστιβάλ : Παρασκευή 8/5 : 14.00-00.00/ Σάββατο 9/5 & Κυριακή 10/5 : 12.00-00.00Τόπος : Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων6€ τιμή προπώλησης online | 8€ στην είσοδοΣτο εισιτήριο γενικής εισόδου δεν περιλαμβάνονται τα stand up comedies, τα οποία έχουν χωριστό εισιτήριο.