Οι Σύγχρονες Μονάδες Υγείας MEDIFIRST αναδεικνύονται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
Για το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας
Τα Πολυϊατρεία Medifirst και η Αθηναϊκή Γενική Κλινική κατέκτησαν τον τίτλο «Προϊόν της Χρονιάς 2026» για το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας που προσφέρουν, σε ένα θεσμό που αναδεικνύει την καινοτομία. Η διάκριση αυτή βασίστηκε στην πανελλήνια καταναλωτική έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών Circana και αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές στις υπηρεσίες των Medifirst.
Πρόκειται για μια ισχυρή και ουσιαστική αναγνώριση ενός νέου, σύγχρονου μοντέλου Υγείας, που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν την πρόληψη, τη διάγνωση και τη φροντίδα τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι Μονάδες Υγείας Medifirst, με τα τρία Πολυϊατρεία Medifirst και την Αθηναϊκή Γενική Κλινική, θέτουν στο επίκεντρο την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας φροντίδας για τον ασθενή: από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση.
Η χρήση προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και η στενή συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας εξασφαλίζουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και σταθερά υψηλό επίπεδο ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση εξυπηρέτηση και στη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής και επιτρέποντας την ταχεία και συντονισμένη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.
Ο κ. Γιώργος Βελιώτης, Πρόεδρος των Πολυϊατρείων Medifirst και της Αθηναϊκής Γενικής Κλινικής, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, η οποία προέρχεται από έναν θεσμό συνώνυμο της προϊοντικής καινοτομίας. Μάλιστα το γεγονός ότι η επιλογή προέρχεται από τους ίδιους τους καταναλωτές της δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Οι σύγχρονες μονάδες υγείας Medifirst, αναπτύσσουν ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με σταθερή δέσμευση στην τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μας, προσφέροντας φροντίδα που κάνει πραγματικά τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων».
Σημεία εξυπηρέτησης:
Πολυϊατρείο Medifirst Αργυρούπολη: Μαρίνου Γερουλάνου 1 & Πολεμιστών, 164 52
Πολυϊατρείο Medifirst Περιστέρι: Παύλου Μελά 5, 121 31
Πολυϊατρείο Medifirst Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1, 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου
Αθηναϊκή Γενική Κλινική: Δορυλαίου 24, πλατεία Μαβίλη, 11521 Αθήνα, τηλ.: 210 6475000
