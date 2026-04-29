BRIGHT GROUP στο Delphi Economic Forum XI: 1,5 δισ. data, 5 δισ. επενδύσεις και η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Το εύρος και οι αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικών λύσεων μεγάλης κλίμακας, αναδείχθηκαν στις συζητήσεις που συμμετείχε το, στο πλαίσιο του 11ου Delphi Economic Forum.Μέσα από τη συμμετοχή στελεχών του σε τρία διαφορετικά πάνελ, ο Όμιλος εστίασε σε ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του RRF, την επόμενη ημέρα των επενδύσεων, τις ψηφιακές υποδομές, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προμηθειών και τη μετατροπή της τεχνολογικής καινοτομίας σε εφαρμογές με πρακτικό αποτύπωμα.Σε αυτό το πλαίσιο, στο πάνελ με θέμαανέφερε ότι σε μηνιαία βάση ο Όμιλος διαχειρίζεται περίπου 1,5 δισ. data.Στην ομιλία του, επικεντρώθηκε στη μετάβαση μιας τεχνολογικής λύσης από το στάδιο της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην πράξη, καθώς και στην εξέλιξή της σε προϊόν που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή προϋποθέτει σωστό σχεδιασμό από την αρχή και συνδυασμό τεχνολογικής και οργανωτικής προσέγγισης, καθώς η ανάπτυξη λύσεων δεν αφορά μόνο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται αποτελεσματικά πάνω σε ουσιαστικές ανάγκες της αγοράς.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ελευθερία των ομάδων, την οποία χαρακτήρισε ως «πρώτο συστατικό» στην ανάπτυξη τεχνολογίας, τονίζοντας ότι οι ομάδες πρέπει να μπορούν να δημιουργούν και να δοκιμάζουν νέες ιδέες, παράλληλα βέβαια με την εφαρμογή μεθοδολογιών ελέγχου πριν το τελικό προϊόν.Καταλήγοντας, ανέδειξε τον ρόλο των συνεργασιών και των εξαγορών, σημειώνοντας ότι «οι συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές και οι εξαγορές είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στον οργανισμό πολλαπλώς».Στα βασικά διδάγματα από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και στις προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα των δημοσίων επενδύσεων αναφέρθηκε στο πάνελΌπως επισήμανε, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χώρα και έδωσε έμφαση ιδιαίτερα στη σημασία του συντονισμού, της διαχείρισης και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας ότι τα προγράμματα ήρθαν πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας.