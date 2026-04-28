Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Προσφορά ζωής» με δωρεά 84 απινιδωτών για τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Σε μια εποχή όπου η άμεση αντίδραση αποδεικνύεται σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή, ηυλοποίησε μια εμβληματική δράση κοινωνικής ευθύνης, με τησε όλους τους σταθμούς Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Συγκεκριμένα,και 18 στη Θεσσαλονίκη, καλύπτονταςκαι δημιουργώντας ένα εκτεταμένο, με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.Η παράδοση των απινιδωτών ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2025 με δωρεά 18 απινιδωτών στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και ολοκληρώθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2026, με δωρεά 66 απινιδωτών στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.Η σημασία της πρωτοβουλίας είναι καθοριστική, καθώς οι αυτόματοι απινιδωτές αποτελούν. Με απλές και κατανοητές φωνητικές και οπτικές οδηγίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε πολίτη, ενισχύοντας τις πιθανότητες επιβίωσης μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας. Η δράση αυτή δεν περιορίζεται όμως μόνο στην εγκατάσταση εξοπλισμού. Σε συνεργασία με το, υλοποιείται παράλληλα ένα ευρύΣε αναγνώριση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απένειμε στη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.για τη συμβολή της στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.Με αυτή την πρωτοβουλία, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενισχύει την ασφάλεια των μετακινήσεων και δημιουργεί ένααποδεικνύει για ακόμη μια φορά έμπρακτα την εταιρική υπευθυνότητά της υλοποιώντας δράσεις ζωτικής σημασίας, με πολύ. Με συνέπεια και αίσθηση ευθύνης, επενδύει σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς που κάνουν ουσιαστική διαφορά στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.