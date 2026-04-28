Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Προσφορά ζωής» με δωρεά 84 απινιδωτών για τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αποδεικνύει για ακόμη μια φορά έμπρακτα την εταιρική υπευθυνότητά της υλοποιώντας δράσεις ζωτικής σημασίας, με πολύ ισχυρό κοινωνικό πρόσημο
Σε μια εποχή όπου η άμεση αντίδραση αποδεικνύεται σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υλοποίησε μια εμβληματική δράση κοινωνικής ευθύνης, με τη δωρεά συνολικά 84 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (AED) σε όλους τους σταθμούς Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, 66 απινιδωτές εγκαταστάθηκαν στους σταθμούς του μετρό στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας κομβικά σημεία υψηλής επιβατικής κίνησης και δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο άμεσης παρέμβασης στα δύο μεγαλύτερα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα της χώρας, με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.
Η παράδοση των απινιδωτών ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2025 με δωρεά 18 απινιδωτών στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και ολοκληρώθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2026, με δωρεά 66 απινιδωτών στη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Η σημασία της πρωτοβουλίας είναι καθοριστική, καθώς οι αυτόματοι απινιδωτές αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, μιας κατάστασης όπου κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Με απλές και κατανοητές φωνητικές και οπτικές οδηγίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε πολίτη, ενισχύοντας τις πιθανότητες επιβίωσης μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας. Η δράση αυτή δεν περιορίζεται όμως μόνο στην εγκατάσταση εξοπλισμού. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη ΣΤΑ.ΣΥ, υλοποιείται παράλληλα ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση απινιδωτών.
Σε αναγνώριση της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απένειμε στη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. τιμητική αναγνώριση για τη συμβολή της στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
Με αυτή την πρωτοβουλία, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενισχύει την ασφάλεια των μετακινήσεων και δημιουργεί ένα νέο πρότυπο κοινωνικής παρέμβασης, όπου κάθε σταθμός γίνεται ένα σημείο σωτηρίας της ανθρώπινης ζωής.
Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αποδεικνύει για ακόμη μια φορά έμπρακτα την εταιρική υπευθυνότητά της υλοποιώντας δράσεις ζωτικής σημασίας, με πολύ ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Με συνέπεια και αίσθηση ευθύνης, επενδύει σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς που κάνουν ουσιαστική διαφορά στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
