Η KIEFER στην InterAigis 2026: Παρουσιάστηκε το πρώτο τετράποδο πυροσβεστικό ρομπότ στην Ελλάδα

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υπόγειοι χώροι Μέτωπα δασικών πυρκαγιών Περιβάλλοντα με διαρροή χημικών ή τοξικών ουσιών

Με ισχυρή τεχνολογική παρουσία συμμετείχε ηστην. Η παρουσία της εταιρείας σηματοδότησε τη στρατηγική της μετεξέλιξη σε μια πλήρως καθετοποιημένη δύναμη στους τομείς τουκαι τουΣτο πλαίσιο της έκθεσης, η KIEFER παρουσίασεπου λειτουργεί στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας ζωντανές επιδείξεις που ανέδειξαν τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Το σύστημα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στο Physical AI portfolio της εταιρείας, θέτοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία της διάσωσης και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.Τα τετράποδα ρομπότ της KIEFER διατίθενται σε δύο εξειδικευμένες εκδόσεις: την έκδοση Detection και την έκδοση Water Cannon, με βεληνεκές κατάσβεσης έως 60 μέτρα και δυνατότητα χρήσης αφρού. Με πιστοποίηση IP66, οι μονάδες είναι κατασκευασμένες για να επιχειρούν εκεί όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη, όπως:Κάθε μονάδα ενσωματώνει πανοραμικές κάμερες 360° και σύστημα διπλής οπτικής PTZ με δυνατότητα διείσδυσης μέσω καπνού. Παράλληλα, διαθέτει συστοιχία αισθητήρων για την ανίχνευση τοξικών και εύφλεκτων αερίων, καθώς και τεχνολογία ad-hoc mesh networking για αδιάλειπτη επικοινωνία σε περιβάλλοντα χωρίς κάλυψη GPS.Τα ρομπότ έχουν εκπαιδευτεί σε υποδομές NVIDIA B200 και τροφοδοτούνται από τον γνωστικό πυρήνα του Sophea AI, του πρώτου ελληνικού LLM που ανέπτυξε η KIEFER. Το σύστημα επιτρέπει την αυτόνομη χαρτογράφηση του πεδίου, τον εντοπισμό ζωής και την τρισδιάστατη (3D) μοντελοποίηση της σκηνής σε πραγματικό χρόνο.Όπως δήλωσε σχετικά ο CEO της KIEFER Χρήστος Πετρόχειλος: «Το τετράποδο πυροσβεστικό ρομπότ ενσαρκώνει τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη: το Physical AI είναι πλέον ένα εργαλείο που σώζει ζωές. Στην KIEFER, οικοδομούμε ελληνική τεχνολογική ισχύ απέναντι στην κλιματική κρίση, με λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στο δικό μας περιβάλλον».