Taj Mahal: Η νέα τάση στα πλακάκια που επαναπροσδιορίζει την κομψότητα, διαθέσιμη στα καταστήματα Λακιώτης
Στην πρόσφατη έκθεση Cersaie 2025 στην Ιταλία, η συλλογή πλακιδίων “Taj Mahal” ξεχώρισε χάρη στην εντυπωσιακή υφή και το απαράμιλλο στυλ της, επιβεβαιώνοντας πώς το 2026 θα είναι από τις σημαντικότερες τάσεις στο interior design
Εμπνευσμένη από την γαλήνια μεγαλοπρέπεια του ινδικού μνημείου, η συλλογή πλακιδίων (για δάπεδο ή τοίχο) της σειράς “Taj Mahal”, σε γυαλισμένη υφή, δημιουργεί την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην διακριτική πολυτέλεια και την διαχρονική κομψότητα - ειδικά στην μεγάλη διάσταση (slabs) των 120Χ280cm. Οι απαλές και κυματιστές αποχρώσεις της σειράς σε παλέτα θερμών μπεζ με τις διακριτικές ιριδίζουσες αντανακλάσεις, μαγνητίζουν το βλέμμα.
Η σειρά πλακιδίων “Taj Mahal” συνδυάζεται αρμονικά τόσο με κλασικά όσο και με σύγχρονα αρχιτεκτονικά στυλ και ενσωματώνεται σε έργα και σε interior design προτάσεις που αναζητούν την διαχρονική κομψότητα, υιοθετώντας μία εκλεπτυσμένη παλέτα.
Την σειρά πλακιδίων “Taj Mahal” μπορείτε να την βρείτε στα 13 καταστήματα της εταιρείας αλλά και στο lakiotis.gr.
