Τώρα, πιο sensitive προστασία από ποτέ!

Οι νέες βρεφικές πάνες Babylino Sensitive Cotton Soft ήρθαν για να αναβαθμίσουν τη sensitive προστασία του μωρού. Είναι σχεδιασμένες με βάση ένα καθολικό σύστημα Αγνής Φροντίδας, που αποτυπώνει όλο το σύστημα ελέγχων, πιστοποιήσεων και αυστηρών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας πίσω από την παραγωγή τους. Τώρα, προσφέρουν extra αναβαθμισμένη φροντίδα, καθώς συνδυάζουν πιστοποιημένη φιλική προστασία, με αγνό βαμβάκι στο επάνω κάλυμμα, Dry-Matrix απορροφητικότητα, που συγκρατεί τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας* από κάθε άλλη βρεφική πάνα και με δείκτη προστασίας σε όλα τα μεγέθη.Επιπλέον, έχουν νέο μοντέρνα σχεδιάκια εμπνευσμένα από τη φύση, που τα μωράκια θα λατρέψουν!Παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, οι πάνες Babylino Sensitive Cotton Soft δεν δοκιμάζονται σε ζώα και συσκευάζονται σε 100% ανακυκλώσιμες σακούλες και χαρτοκιβώτια. Παράγονται με 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και από υλικά που προωθούν την κυκλική οικονομία. Η ΜΕΓΑ, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο Platinum, καθώς το 2021 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.*Immersion in 0.9% saline solution for 50 minutes, Centrifugation for 3 min @ 440g-force