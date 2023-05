Praktiker Hellas: Ο πελάτης στο επίκεντρο!

Κλείσιμο

, πραγματοποίησε σειρά βραβεύσεων για το δυναμικό της, στοπου έλαβε χώρα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 23/05 στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, με τη συμμετοχή 180 εργαζομένων της εταιρίας πανελλαδικά. Πρόκειται για τη μεγάλη εκδήλωση – θεσμό της Praktiker για τους ανθρώπους της, που στοχεύει στη σύσφιξη των εσωτερικών δεσμών της, στην επιβράβευση των ομάδων της, αλλά και στην ανάδειξη της εταιρικής φιλοσοφίας της εταιρίας, η οποία θέτει σταθερά τον πελάτη στο επίκεντρο!και την καλύτερη εξυπηρέτηση του σε συστήματα, καταστήματα και επικοινωνία, ενώ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Πελάτη, από την Marketing Director, κα Μ. Σάντρι. Οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης μαζί με έμπειρους ξεναγούς και να περάσουν χρόνο μαζί, ενδυναμώνοντας έτσι τους συναδελφικούς – διατμηματικούς δεσμούς τους.Ο CEO της Praktiker Hellas, κος Δ. Γαλάνης, μοιράστηκε τους λόγους για τους οποίους είναι υπερήφανη εταιρία, με το Πρόγραμμα Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας – Σπίτι Ανοιχτό, να ξεχωρίζει ανάμεσα τους. Πρόκειται για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Praktiker, η οποία από το 2022 προχώρησε σε αλλαγές στο σύνολο του δικτύου της, έτσι ώστε τα καταστήματα αλλά και η παροχή υπηρεσιών της να καταστούν φιλικά σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Οι άνθρωποι της εταιρίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα συμπερίληψης.Η εταιρεία αναγνωρίζει και αναδεικνύει τη συμβολή των εργαζομένων της σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής της λειτουργίας και έτσι προχώρησε στην απονομή των ακόλουθων ομαδικών βραβείων:Best Departments (3 βραβεία), Best Warehouse Department, Best Store, Dream Team Υποστηρικτικών Γραφείων. Επιπλέον, δόθηκαν 19 ατομικά βραβεία: καλύτερου πωλητή (12 βραβεία), best cashier, best B2B agent, best contact agent, best team playerκλπ. Την βράβευση έκανε με μια παρουσία-έκπληξη ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής, Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό προσωπικές του εμπειρίες από το χώρο εργασίας και την εξυπηρέτηση πελατών.Η εταιρία σε κάθε της βήμα, θέλει κοντά της πρωτίστως τους δικούς της ανθρώπους, συμμέτοχους σε κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της προς του καταναλωτές. Έτσι, επενδύει διαρκώς, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ενέργειες (bonus, training κλπ), στην προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη. Μια εταιρία, άλλωστε, που προσθέτει αξία στην κοινωνία, είναι αυτή που αναπτύσσεται παράλληλα με τους ανθρώπους της, γι’ αυτό μάλιστα, η Praktiker και το HR τμήμα της έχουν αναδείξει το έννοια του «», αναγνωρίζοντας την ομάδα της ως το πρώτο κοινό που οφείλει να ικανοποιήσει.