Γιατί επιμένει ο βήχας τόσες ημέρες μετά το κρυολόγημα – Πώς να το ξεπεράσουμε
YGEIAMOU.GR
Βήχας Κρυολόγημα

Γιατί επιμένει ο βήχας τόσες ημέρες μετά το κρυολόγημα – Πώς να το ξεπεράσουμε

Ο μεταλοιμώδης βήχας μπορεί να κρατήσει μέχρι οκτώ εβδομάδες μετά την ίωση και αφορά έως έναν στους τέσσερις ενήλικες – Οι συμβουλές των ειδικών για ανακούφιση και τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε

Γιατί επιμένει ο βήχας τόσες ημέρες μετά το κρυολόγημα – Πώς να το ξεπεράσουμε
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το κρυολόγημα πέρασε, ο πυρετός και η καταρροή υποχώρησαν, ο βήχας όμως επιμένει. Πρόκειται για τον λεγόμενο μεταλοιμώδη βήχα, που μπορεί να κρατήσει από τρεις έως οκτώ εβδομάδες μετά τη λοίμωξη και εμφανίζεται έως και σε έναν στους τέσσερις ενήλικες, εξηγεί στη Washington Post η Megan Conroy, πνευμονολόγος και εντατικολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Wexner του Πανεπιστημίου Πολιτείας του Οχάιο.

Οι περισσότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως το κρυολόγημα, η γρίπη και η COVID-19, οφείλονται σε ιούς και ολοκληρώνουν τον κύκλο τους σε μία έως δύο εβδομάδες. Ο βήχας, όμως, είναι σχεδόν πάντα το τελευταίο σύμπτωμα που εξαφανίζεται.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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