Γιατί επιμένει ο βήχας τόσες ημέρες μετά το κρυολόγημα – Πώς να το ξεπεράσουμε

Ο μεταλοιμώδης βήχας μπορεί να κρατήσει μέχρι οκτώ εβδομάδες μετά την ίωση και αφορά έως έναν στους τέσσερις ενήλικες – Οι συμβουλές των ειδικών για ανακούφιση και τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε