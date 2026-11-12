Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 οι αυτοκτονίες στη Γερμανία – Ανησυχητική αύξηση στις γυναίκες
Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 οι αυτοκτονίες στη Γερμανία – Ανησυχητική αύξηση στις γυναίκες
Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια - Αν και οι άνδρες παραμένουν η πλειονότητα των περιστατικών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις γυναίκες
Συνολικά 11.334 άνθρωποι έβαλαν τέλος στη ζωή τους στη Γερμανία το περασμένο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Αυτοκτονιών και της Γερμανικής Ακαδημίας Πρόληψης των Αυτοκτονιών. Πρόκειται για 962 περισσότερες αυτοκτονίες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δηλαδή αύξηση κατά 9,3%.
Ο αριθμός των αυτοκτονιών βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Ύστερα από μακρά περίοδο μείωσης, η τάση έχει αντιστραφεί από το 2020, με τις αυτοκτονίες να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια.
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Ο αριθμός των αυτοκτονιών βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Ύστερα από μακρά περίοδο μείωσης, η τάση έχει αντιστραφεί από το 2020, με τις αυτοκτονίες να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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