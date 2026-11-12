Στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998 οι αυτοκτονίες στη Γερμανία – Ανησυχητική αύξηση στις γυναίκες

Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά περίπου 23% μέσα σε πέντε χρόνια - Αν και οι άνδρες παραμένουν η πλειονότητα των περιστατικών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις γυναίκες