Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στις κλινικές μελέτες – Η πρόεδρος του HACRO εξηγεί
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στις κλινικές μελέτες – Η πρόεδρος του HACRO εξηγεί
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της κλινικής έρευνας, όμως χρειάζεται σταθερό θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικά κίνητρα και ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών για να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς μελέτες, σύμφωνα με την πρόεδρο του HACRO, κυρία Ευαγγελία Κοράκη
*Γράφει η κυρία Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος HACRO (Σύλλογος Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας), Μέλος του Executive Board EUCROF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία CROs) Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS Research SA
Οι αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή φαρμακευτική αγορά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τις δραστηριότητές τους, κατανέμουν τους πόρους τους και επιλέγουν τις χώρες στις οποίες επενδύουν. Το τελευταίο διάστημα, αντίστοιχες εξελίξεις καταγράφονται και στην Ελλάδα, με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες να αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και για τις πιθανές επιπτώσεις στην κλινική έρευνα.
Η προσέλκυση επενδύσεων στην κλινική έρευνα αποτελεί σήμερα αντικείμενο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Πρόκειται για επενδύσεις με σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία των νοσοκομείων, υποστηρίζουν την επιστημονική πρόοδο και προσφέρουν στους ασθενείς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελέτες νέων, υπό διερεύνηση θεραπειών.
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Οι αλλαγές που συντελούνται στη διεθνή φαρμακευτική αγορά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τις δραστηριότητές τους, κατανέμουν τους πόρους τους και επιλέγουν τις χώρες στις οποίες επενδύουν. Το τελευταίο διάστημα, αντίστοιχες εξελίξεις καταγράφονται και στην Ελλάδα, με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες να αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μας. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και για τις πιθανές επιπτώσεις στην κλινική έρευνα.
Η προσέλκυση επενδύσεων στην κλινική έρευνα αποτελεί σήμερα αντικείμενο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Πρόκειται για επενδύσεις με σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύουν τις υποδομές και την τεχνογνωσία των νοσοκομείων, υποστηρίζουν την επιστημονική πρόοδο και προσφέρουν στους ασθενείς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελέτες νέων, υπό διερεύνηση θεραπειών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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