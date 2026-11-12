Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στις κλινικές μελέτες – Η πρόεδρος του HACRO εξηγεί

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της κλινικής έρευνας, όμως χρειάζεται σταθερό θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικά κίνητρα και ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών για να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς μελέτες, σύμφωνα με την πρόεδρο του HACRO, κυρία Ευαγγελία Κοράκη