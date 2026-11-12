Λιγότερες γεννήσεις και ένας πληθυσμός που γερνά γρήγορα, αλλά όχι καλά στην Ελλάδα

Λιγότερες γεννήσεις και ένας πληθυσμός που γερνά γρήγορα, αλλά όχι απαραίτητα καλά - Πώς αλλάζει το προσδόκιμο ζωής και η πρόσβαση στην περίθαλψη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ