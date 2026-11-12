Λιγότερες γεννήσεις και ένας πληθυσμός που γερνά γρήγορα, αλλά όχι καλά στην Ελλάδα
Λιγότερες γεννήσεις και ένας πληθυσμός που γερνά γρήγορα, αλλά όχι καλά στην Ελλάδα
Λιγότερες γεννήσεις και ένας πληθυσμός που γερνά γρήγορα, αλλά όχι απαραίτητα καλά - Πώς αλλάζει το προσδόκιμο ζωής και η πρόσβαση στην περίθαλψη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Λιγότερες γεννήσεις, ένας πληθυσμός που γερνά γρήγορα, αλλά και περισσότερα χρόνια ζωής: τα στοιχεία του δημοσιεύματος «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) σκιαγραφούν τις δημογραφικές, υγειονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της χώρας μας.
Σχεδόν δύο θάνατοι για κάθε γέννηση
Το 2025 ήρθαν στον κόσμο 65.618 παιδιά, 4,2% λιγότερα από το 2024 και σχεδόν 29% λιγότερα σε σχέση με το 2014, όταν ξεπερνούσαν τις 92.000. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 121.841 θάνατοι, με αποτέλεσμα η φυσική μείωση του πληθυσμού να φτάσει τις 56.223.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σχεδόν δύο θάνατοι για κάθε γέννηση
Το 2025 ήρθαν στον κόσμο 65.618 παιδιά, 4,2% λιγότερα από το 2024 και σχεδόν 29% λιγότερα σε σχέση με το 2014, όταν ξεπερνούσαν τις 92.000. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 121.841 θάνατοι, με αποτέλεσμα η φυσική μείωση του πληθυσμού να φτάσει τις 56.223.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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