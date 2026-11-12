Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για GLP-1 και προβλήματα όρασης – Τι να ξέρουν όσοι τα λαμβάνουν
Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για GLP-1 και προβλήματα όρασης – Τι να ξέρουν όσοι τα λαμβάνουν
Ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Σπύρος Σαπουνάς, εξηγεί γιατί ο κίνδυνος της σπάνιας οπτικής νευροπάθειας NAION παραμένει εξαιρετικά χαμηλός - Πότε χρειάζεται επικοινωνία με τον γιατρό
Στην ανησυχία που έχουν προκαλέσει σε πολλούς ασθενείς τα πρόσφατα δημοσιεύματα για πιθανή σύνδεση των ενέσιμων φαρμάκων για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους με μια σπάνια πάθηση του οπτικού νεύρου απαντά ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κ. Σπύρος Σαπουνάς.
Σε ανάρτησή του, ο ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος τονίζει ότι ο απόλυτος κίνδυνος για κάθε ασθενή παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και καλεί όσους λαμβάνουν τα φάρμακα να μη διακόψουν την αγωγή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους.
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Σε ανάρτησή του, ο ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος τονίζει ότι ο απόλυτος κίνδυνος για κάθε ασθενή παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και καλεί όσους λαμβάνουν τα φάρμακα να μη διακόψουν την αγωγή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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