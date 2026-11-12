Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για GLP-1 και προβλήματα όρασης – Τι να ξέρουν όσοι τα λαμβάνουν
YGEIAMOU.GR
GLP-1 Απώλεια όρασης

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για GLP-1 και προβλήματα όρασης – Τι να ξέρουν όσοι τα λαμβάνουν

Ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Σπύρος Σαπουνάς, εξηγεί γιατί ο κίνδυνος της σπάνιας οπτικής νευροπάθειας NAION παραμένει εξαιρετικά χαμηλός - Πότε χρειάζεται επικοινωνία με τον γιατρό

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για GLP-1 και προβλήματα όρασης – Τι να ξέρουν όσοι τα λαμβάνουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Στην ανησυχία που έχουν προκαλέσει σε πολλούς ασθενείς τα πρόσφατα δημοσιεύματα για πιθανή σύνδεση των ενέσιμων φαρμάκων για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους με μια σπάνια πάθηση του οπτικού νεύρου απαντά ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), κ. Σπύρος Σαπουνάς.

Σε ανάρτησή του, ο ενδοκρινολόγος-διαβητολόγος τονίζει ότι ο απόλυτος κίνδυνος για κάθε ασθενή παραμένει εξαιρετικά χαμηλός και καλεί όσους λαμβάνουν τα φάρμακα να μη διακόψουν την αγωγή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης